Администрация Шадринска: в мороз очные занятия отменят, школьников переведут на дистант

Мэрия Шадринска: в мороз школьников переведут на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Шадринска Курганской области опубликовали температурную шкалу, по которой при определенных погодных условиях будут отменены очные занятия у школьников. Так, если столбик термометра опустится при безветренной погоде до -30 градусов, то уроков не будет у учащихся с 1 по 6 классы.

«В случае низкой температуры воздуха, на основании данных, полученных в Единой дежурно-диспетчерской службе, в соответствии с температурной шкалой, принимается решение об отмене занятий в школах в очном режиме. Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — указано на официальной странице администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии отметили, что информировать население об отмене занятий будут с помощью «бегущей строки» на местных телеканалах («Город», «Инфо 24»), оперативно размещать информацию также пообещали на официальных аккаунтах в соцсетях.

Ранее жителей Кургана и области предупредили о тридцатиградусных морозах. По данным синоптиков, ночью 29 ноября в регионе местами похолодает до -34 градусов, 30 ноября и 1 декабря столбик термометра опустится до -30.