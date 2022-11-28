Курганцы вынуждены жить в 100-летнем аварийном доме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Кургане в многоквартирном доме по адресу: ул. Климова, 57 лопнули трубы. Местные жители пояснили, что ему более 100 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила хозяйка одной из квартир дома Алина Стеренчук.

«Дом аварийный, и вроде как собираются переселять. По слухам, зимой, но с нами даже администрация не разговаривала. Тут не то, что жить страшно, в подъезд страшно заходить. Идешь и боишься, повезет в этот раз или все-таки свалится на голову что-то, или окатит водой из труб», — рассказала URA.RU Стеренчук.

Женщина пояснила, что дом признан аварийным примерно с 2017 года. Жильцы не знают, когда их дом планируют расселить. Сама Стеренчук живет там с 2015 года. По словам жительницы, 25 ноября полностью затопило одну из квартир дома, также залило водой и другие. К обитателям многоквартирника приходили сотрудники курганской полиции и составили акт о затоплении. Стеренчук рассказала URA.RU, что нормальный ремонт дома делали давно и только один раз.

Управляющая компания «Восток-Центр» сообщили URA.RU, что сейчас их специалисты ремонтируют трубы в этом доме. В ближайшее время УК планирует отказаться от многоквартирника из-за того, что для них он невыгодный. «Во-первых, он на расселение. Во-вторых, тариф крайне низкий. Мы тратим на содержание этого дома в три раза больше, чем дом собирает», — рассказали представители управкомпании. Корреспондент URA.RU обратился к мэрии Кургана за пояснением по поводу расселения аварийного дома. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что курганцы вынуждены жить в аварийном доме из-за промедления властей. Двухэтажный дом на улице Гагарина, 76 было признан аварийным еще в 2018 году. Жильцы обратились в суд с иском против мэрии Кургана. Обитатели аварийного дома должны получить новое жилье в течение полугода.

Жители курганского дома на улице Климова, 57 опасаются заходить в подъезд из-за лопнувших труб Фото: Алина Стеренчук, группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтатке»

Жильцов курганского дома не расселяют из аварийного дома Фото: Алина Стеренчук, группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтатке»