На «курганской Рублевке» директор школы проиграла суд ученику

Родители ученика, оштрафованного за свастику из стикеров, выиграли суд с Кетовской школой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей ученика, которого оштрафовали за свастику в учебнике, и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает родительский комитет Курганской области на своей странице во «ВКонтакте».

«Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей юноши и отменил постановление Комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещенных символов», — говорится в сообщении родкомитета.

Ранее URA.RU писало, что директор школы в Кетово (поселок называют «курганской Рублевкой») заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Запрещенный символ в книге заметила учитель на уроке, о чем сообщила директору. Сам юноша заявлял, что стикеры клеил не он, запрещенной темой он не увлекается. Школьника оштрафовали на 1000 рублей, ему грозила постановка на учет в органах ПДН.

Родители юноши обратились в суд, их поддержал родительский комитет. В департаменте образования Курганской области ранее отмечали, что учитель и директор в данной ситуации отреагировали своевременно и предприняли необходимые действия.