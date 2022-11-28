28 ноября 2022

На «курганской Рублевке» директор школы проиграла суд ученику

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Родители ученика, оштрафованного за свастику из стикеров, выиграли суд с Кетовской школой Фото:

Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей ученика, которого оштрафовали за свастику в учебнике, и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает родительский комитет Курганской области на своей странице во «ВКонтакте».

«Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей юноши и отменил постановление Комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещенных символов», — говорится в сообщении родкомитета.

Ранее URA.RU писало, что директор школы в Кетово (поселок называют «курганской Рублевкой») заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Запрещенный символ в книге заметила учитель на уроке, о чем сообщила директору. Сам юноша заявлял, что стикеры клеил не он, запрещенной темой он не увлекается. Школьника оштрафовали на 1000 рублей, ему грозила постановка на учет в органах ПДН.

Родители юноши обратились в суд, их поддержал родительский комитет. В департаменте образования Курганской области ранее отмечали, что учитель и директор в данной ситуации отреагировали своевременно и предприняли необходимые действия.

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Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей ученика, которого оштрафовали за свастику в учебнике, и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает родительский комитет Курганской области на своей странице во «ВКонтакте». «Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей юноши и отменил постановление Комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещенных символов», — говорится в сообщении родкомитета. Ранее URA.RU писало, что директор школы в Кетово (поселок называют «курганской Рублевкой») заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Запрещенный символ в книге заметила учитель на уроке, о чем сообщила директору. Сам юноша заявлял, что стикеры клеил не он, запрещенной темой он не увлекается. Школьника оштрафовали на 1000 рублей, ему грозила постановка на учет в органах ПДН. Родители юноши обратились в суд, их поддержал родительский комитет. В департаменте образования Курганской области ранее отмечали, что учитель и директор в данной ситуации отреагировали своевременно и предприняли необходимые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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