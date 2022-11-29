В ЛНР призвали «хирургическим путем» вылечить Украину

29 ноября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Украину надо «лечить от фашизма», считает председатель Народного Совета ЛНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко призвал «хирургически» излечить Украину от фашизма и бесчеловечности. Так он прокомментировал корреспонденту URA.RU реакцию киевских властей на публикацию видео с расстрелом российских военнопленных. «Сложно комментировать то, где нет ничего святого. Есть безоружный человек, который лежит на земле, давайте уберем сейчас: русский он, украинец — он прежде всего человек! А потом мы видим, как его расстреливают — в этом суть киевского режима. Мы восемь лет сами себя „обстреливали“, у нас взрывались кондиционеры, а сейчас весь мир увидел этот прецедент и говорит: нет, их спровоцировали! Это, подчеркну — бесчеловечность, не зря киевский режим подтверждает этот фашистский подход. Пока это хирургическим путем не излечить — так и будет все гнить», — прокомментировал Мирошниченко. По словам спикера парламента ЛНР, в связи с появившимся видео, мировое сообщество не рискует в открытую поддерживать Киев, стремясь действовать аккуратно и выверено. Тем не менее победить Россию коллективному Западу не получится, ведь ее сила — в правде и единстве, сказал Мирошниченко. «Я часто цитирую одного героя — наша сила в правде. Когда происходит смута, мы объединяемся и вспоминаем, что мы русские люди. Тогда мы становимся богатырями, и когда приходят недруги, ставим точку. Вот я бы хотел, чтобы мы просто гордились нашей кровью и тем, кто мы и. Наши родители, бабушки и дедушки передали нам прекрасную историю, когда закончилась Великая Отечественная война, не жалуясь засучили рукава и пошли отстраивать страну. Это их победа — они взяли и сделали, а потом еще и первыми в космос полетели! Вот яркий пример в чем наша сила — нужно всем объединяться, не терять человечность, и тогда у нас все получится», — заключил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко призвал «хирургически» излечить Украину от фашизма и бесчеловечности. Так он прокомментировал корреспонденту URA.RU реакцию киевских властей на публикацию видео с расстрелом российских военнопленных. «Сложно комментировать то, где нет ничего святого. Есть безоружный человек, который лежит на земле, давайте уберем сейчас: русский он, украинец — он прежде всего человек! А потом мы видим, как его расстреливают — в этом суть киевского режима. Мы восемь лет сами себя „обстреливали“, у нас взрывались кондиционеры, а сейчас весь мир увидел этот прецедент и говорит: нет, их спровоцировали! Это, подчеркну — бесчеловечность, не зря киевский режим подтверждает этот фашистский подход. Пока это хирургическим путем не излечить — так и будет все гнить», — прокомментировал Мирошниченко. По словам спикера парламента ЛНР, в связи с появившимся видео, мировое сообщество не рискует в открытую поддерживать Киев, стремясь действовать аккуратно и выверено. Тем не менее победить Россию коллективному Западу не получится, ведь ее сила — в правде и единстве, сказал Мирошниченко. «Я часто цитирую одного героя — наша сила в правде. Когда происходит смута, мы объединяемся и вспоминаем, что мы русские люди. Тогда мы становимся богатырями, и когда приходят недруги, ставим точку. Вот я бы хотел, чтобы мы просто гордились нашей кровью и тем, кто мы и. Наши родители, бабушки и дедушки передали нам прекрасную историю, когда закончилась Великая Отечественная война, не жалуясь засучили рукава и пошли отстраивать страну. Это их победа — они взяли и сделали, а потом еще и первыми в космос полетели! Вот яркий пример в чем наша сила — нужно всем объединяться, не терять человечность, и тогда у нас все получится», — заключил собеседник.