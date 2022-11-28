В Кургане демобилизованных отправляют работать на военных заводах

Замгубернатора Архипов рассказал о вакансиях на курганских заводах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области демобилизованным призывникам и вахтовикам предлагают работу на военных заводах. Об этом сообщил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«У нас создан реестр вахтовиков. Мы практически с каждым провели беседу, предложили те вакансии, которые у нас существуют. То же самое с демобилизованными. Тем ребятам, которые у нас возвращаются осенью с военной службы, в первую очередь поступают предложения о трудоустройстве на наших предприятиях», — рассказал Архипов.

Замгубернатора также сообщил о добавлении рабочих мест на курганских предприятиях для выполнения государственных заказов и импортозамещения. Архипов добавил, что на предприятиях области около 10 тыс. вакансий. Добавили рабочие места на «Курганском машиностроительном заводе» и «Курганприборе».

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе набирают сотрудников более 12 специальностей. Оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод» набирает высококвалифицированных работников. Места для кадров появятся на заводе и в 2023 году.