28 ноября 2022

В Кургане демобилизованных отправляют работать на военных заводах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, архипов владимир
Замгубернатора Архипов рассказал о вакансиях на курганских заводах (архивное фото) Фото:

В Курганской области демобилизованным призывникам и вахтовикам предлагают работу на военных заводах. Об этом сообщил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«У нас создан реестр вахтовиков. Мы практически с каждым провели беседу, предложили те вакансии, которые у нас существуют. То же самое с демобилизованными. Тем ребятам, которые у нас возвращаются осенью с военной службы, в первую очередь поступают предложения о трудоустройстве на наших предприятиях», — рассказал Архипов.

Замгубернатора также сообщил о добавлении рабочих мест на курганских предприятиях для выполнения государственных заказов и импортозамещения. Архипов добавил, что на предприятиях области около 10 тыс. вакансий. Добавили рабочие места на «Курганском машиностроительном заводе» и «Курганприборе».

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе набирают сотрудников более 12 специальностей. Оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод» набирает высококвалифицированных работников. Места для кадров появятся на заводе и в 2023 году.

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В Курганской области демобилизованным призывникам и вахтовикам предлагают работу на военных заводах. Об этом сообщил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU. «У нас создан реестр вахтовиков. Мы практически с каждым провели беседу, предложили те вакансии, которые у нас существуют. То же самое с демобилизованными. Тем ребятам, которые у нас возвращаются осенью с военной службы, в первую очередь поступают предложения о трудоустройстве на наших предприятиях», — рассказал Архипов. Замгубернатора также сообщил о добавлении рабочих мест на курганских предприятиях для выполнения государственных заказов и импортозамещения. Архипов добавил, что на предприятиях области около 10 тыс. вакансий. Добавили рабочие места на «Курганском машиностроительном заводе» и «Курганприборе». Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе набирают сотрудников более 12 специальностей. Оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод» набирает высококвалифицированных работников. Места для кадров появятся на заводе и в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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