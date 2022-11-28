В Челябинске появится новая пешеходная зона

На благоустройство улицы выделили 24,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске обустроят новую пешеходную зону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, общественное пространство будет организовано в Курчатовском районе.

«В апреле 2023 года начнется благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы, от улицы Солнечной до Молдавской. Администрация Курчатовского района уже заключила контракт на сумму 24,5 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

На пешеходной зоне уберут незаконные киоски и стоянку на улице Молдавской. Изменения коснутся покрытия тротуаров, разметки парковок, освещения и озеленения. На улице появятся велодорожки и больше зон отдыха.

Новые дорожки запроектированы по пожеланиям горожан. За пешеходную зону проголосовало почти 12 тысяч жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в Челябинске появилась пешеходная зона на улице 40-летия Победы между улицей Братьев Кашириных и Университетской Набережной. На территории находятся велодорожки, спортивные залы и светодиодное освещение.