28 ноября 2022

Челябинский губернатор назначил экс-силовика замруководителя своего аппарата

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Форум НКО. Челябинск
Алексей Текслер сделал новое назначение в правительстве Челябинской области Фото:

Бывший высокопоставленный полицейский Александр Зацепин стал заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области. Соответствующее назначение утвердил глава региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU 29 ноября источники в правительстве области.

«Ставка освободилась после назначения Алексея Фартыгина вице-губернатором. Ранее Зацепин служил в органах МВД. Последняя занимаемая им должность — заместитель начальника Центра „Э“ регионального полицейского главка», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о назначении. От иных комментариев там воздержались.

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Бывший высокопоставленный полицейский Александр Зацепин стал заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области. Соответствующее назначение утвердил глава региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU 29 ноября источники в правительстве области. «Ставка освободилась после назначения Алексея Фартыгина вице-губернатором. Ранее Зацепин служил в органах МВД. Последняя занимаемая им должность — заместитель начальника Центра „Э“ регионального полицейского главка», — рассказал инсайдер. В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о назначении. От иных комментариев там воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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