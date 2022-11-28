Челябинский губернатор назначил экс-силовика замруководителя своего аппарата

29 ноября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер сделал новое назначение в правительстве Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший высокопоставленный полицейский Александр Зацепин стал заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области. Соответствующее назначение утвердил глава региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU 29 ноября источники в правительстве области. «Ставка освободилась после назначения Алексея Фартыгина вице-губернатором. Ранее Зацепин служил в органах МВД. Последняя занимаемая им должность — заместитель начальника Центра „Э“ регионального полицейского главка», — рассказал инсайдер. В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о назначении. От иных комментариев там воздержались.

Бывший высокопоставленный полицейский Александр Зацепин стал заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области. Соответствующее назначение утвердил глава региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU 29 ноября источники в правительстве области. «Ставка освободилась после назначения Алексея Фартыгина вице-губернатором. Ранее Зацепин служил в органах МВД. Последняя занимаемая им должность — заместитель начальника Центра „Э“ регионального полицейского главка», — рассказал инсайдер. В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о назначении. От иных комментариев там воздержались.