Челябинский губернатор назначил экс-силовика замруководителя своего аппарата

Алексей Текслер сделал новое назначение в правительстве Челябинской области
Бывший высокопоставленный полицейский Александр Зацепин стал заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области. Соответствующее назначение утвердил глава региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU 29 ноября источники в правительстве области.
«Ставка освободилась после назначения Алексея Фартыгина вице-губернатором. Ранее Зацепин служил в органах МВД. Последняя занимаемая им должность — заместитель начальника Центра „Э“ регионального полицейского главка», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о назначении. От иных комментариев там воздержались.
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