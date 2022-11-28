Фигурантка дела пермских судебных приставов дала показания против бывшего шефа

Марданова выступила в суде Фото: Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Фигурант уголовного дела судебных приставов Пермского края Александра Марданова дала показания в суде против своего бывшего шефа, экс-главы УФССП Александра Кожевникова. Она рассказала, что за возбуждение незаконных исполнительных производств, экс-руководитель пообещал ей регулярные материальные поощрения и карьерный рост. За четыре года работы в управлении, Марданова выросла от рядового судебного пристава до начальника, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского районного суда.

«Кожевников поставил мне условия: быстрое возбуждение исполнительных производств, на основании фиктивных документов. Он сказал, что за исполнение его условий, по истечение 1-2 лет работы назначит меня своим заместителем и увеличит мне квартальное премирование. Я согласилась, поскольку карьера для меня была в приоритете. В январе 2017 года я была назначена и.о.начальника межрайонного отдела судебных приставов. В марте того же года я увидела, что по ряду исполнительных листов [на счета] еженедельно и неоднократно стали поступать денежные средства в счет погашения задолженности в размере 200-300 тысяч рублей и более. При этом организации не находились в списках должников», — сказала Кожевникова.

Деньги при этом поступали на счета третьих лиц — всего порядка 350 млн рублей, отметила Марданова. «Я обратила на это внимание Кожевникова, на что он сказал: не лезь, потеряешь голову», — заявила Марданова.

Ранее в суде озвучили схему получения руководством пермских судебных приставов процентов за незаконное обналичивание денег, поступивших от бизнесменов. Ответственной за финансовые махинации Кожевников назначил Марданову. За свои услуги они получали до 5% от общей суммы обналиченных денег.

Кожевников обвиняется в совершении 40 преступлений: взяточничестве, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Суд заключил его под стражу. Марданова возглавляла межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств пермского краевого УФССП. В связи с тем, что Марданова заключила досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.