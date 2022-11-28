На территории базы имеются охотничьи угодья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красновишерском районе Пермского края продается туристическая база, расположенная на речном берегу. Цена актива — 2,9 млн рублей, указано в объявлении о продаже, опубликованном на сайте «Авито».

«База расположена в границах села Верх-Язьва на берегу реки — любимом месте заядлых рыболовов и охотников. Чистый воздух, лес, грибные места и охотничьи угодья. Вариант, если вы хотите приобрести базу отдыха в живописном и экологически чистом месте, для организации активного отдыха, загородного комплекса, организации сплавов на катамаранах», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что на объекте расположены три благоустроенных дома, русская баня на дровах, хозяйственные постройки, котельная, зимняя горка для катания на тюбингах. Также проведено электричество, имеется центральный водопровод. На расстоянии 300 метров от турбазы находится автобусная остановка.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 9,5 миллионов рублей продает охотничьи угодья с домом на берегу реки. Площадь охотохозяйства — 13 тысяч гектаров.