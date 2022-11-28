Декабрь в Челябинской области начнется с аномальных холодов

Крепкие морозы будут стоять в Челябинской до конца первой недели декабря
До 4 декабря в Челябинской области продержатся аномально холодные температуры. Об этом сообщили 29 ноября синоптики регионального ЦГМС.
«В большинстве районов Челябинской области с 30 ноября по 4 декабря ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры воздуха будут оставаться ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.
Накануне синоптики сообщили, что по ночам температура в Челябинской области будет опускаться до 30-градусной отметки и ниже до 1 декабря. Во вторник, 29 ноября, из-за мороза пришлось отменять занятия в школах Миасса.
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