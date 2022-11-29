Жители ЛНР не уезжают с родины, несмотря на натиск ВСУ

Потока беженцев из ЛНР нет, сказал председатель Народного совета республики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители северодонецкой агломерации не стремятся уехать из своих городов, несмотря на слухи о возможном наступлении вооруженных сил Украины и ужесточившиеся обстрелы с их стороны. Потока беженцев нет, заявил URA.RU председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

«Что касается агломерации Северодонецк — Лисичанск — Рубежное, там ситуация стабильная. Такого потока беженцев, который был из Харьковской области (после того, как российские войска оставили города Изюм и Купянск — ред.), мы не наблюдаем. По той гуманитарной помощи, которую мы оказываем людям, мы не видим большого оттока жителей из агломерации», — рассказал Мирошниченко.

При этом, политик подчеркнул, что в республике военное положение, и ситуация может поменяться даже за самое короткое время. «Но администрация на месте, у нее есть план восстановления города, она в любом случае ему следует. Да, ближе к линии соприкосновения [в восстановительных работах] не то, что поставлена точка, просто взята пауза. Но из того, что я вижу, делается все, чтобы максимально создать для людей условия, оказать им помощь в ситуации военных действий, потому что холода наступают», — рассказал Мирошниченко.

Контрнаступление ВСУ в направлении Лисичанска началось в сентябре этого года. На середину ноября линия соприкосновения ВСУ и вооруженных сил РФ стабилизировалась, все попытки украинских военных прорвать линию российской обороны остаются безуспешными.