28 ноября 2022

Челябинские студентки записали звуковые письма бойцам, участвующим в спецоперации. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, студия звукозаписи
Будущие актрисы из ЮУрГИИ озвучили размышления молодежи о войне и мире Фото:

Студенты Южно-Уральского института искусств им. П.И. Чайковского (ЮУрГИИ, Челябинск) написали письма солдатам, участвующим в специальной операции. Голосами будущих актеров зазвучали размышления молодежи о войне и мире, сообщили URA.RU в ректорате вуза.

«Скоро письма студентов будут читать те, кто находится на передовой. А пока голосами будущих актеров звучат размышления молодежи о войне и мире, беззаботности и страхе», — сообщили URA.RU в ЮУрГИИ.

В своих трогательных письмах молодые люди благодарят бойцов за то, что они ценой собственной жизни оберегают наш покой. Участникам СВО студенты желают главного — вернуться домой живыми и здоровыми.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Студенты Южно-Уральского института искусств им. П.И. Чайковского (ЮУрГИИ, Челябинск) написали письма солдатам, участвующим в специальной операции. Голосами будущих актеров зазвучали размышления молодежи о войне и мире, сообщили URA.RU в ректорате вуза. «Скоро письма студентов будут читать те, кто находится на передовой. А пока голосами будущих актеров звучат размышления молодежи о войне и мире, беззаботности и страхе», — сообщили URA.RU в ЮУрГИИ. В своих трогательных письмах молодые люди благодарят бойцов за то, что они ценой собственной жизни оберегают наш покой. Участникам СВО студенты желают главного — вернуться домой живыми и здоровыми. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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