Будущие актрисы из ЮУрГИИ озвучили размышления молодежи о войне и мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Южно-Уральского института искусств им. П.И. Чайковского (ЮУрГИИ, Челябинск) написали письма солдатам, участвующим в специальной операции. Голосами будущих актеров зазвучали размышления молодежи о войне и мире, сообщили URA.RU в ректорате вуза.

«Скоро письма студентов будут читать те, кто находится на передовой. А пока голосами будущих актеров звучат размышления молодежи о войне и мире, беззаботности и страхе», — сообщили URA.RU в ЮУрГИИ.

В своих трогательных письмах молодые люди благодарят бойцов за то, что они ценой собственной жизни оберегают наш покой. Участникам СВО студенты желают главного — вернуться домой живыми и здоровыми.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.