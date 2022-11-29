Вооруженные силы РФ освободили Перше Травня и Андреевку

29 ноября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) РФ были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики. «По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ восстановила Перше Травню и Андреевку», — сообщают теробороны в своем telegram-канале .

В Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) РФ были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики. «По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ восстановила Перше Травню и Андреевку», — сообщают теробороны в своем telegram-канале.