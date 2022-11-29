Вооруженные силы РФ освободили Перше Травня и Андреевку

В Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) РФ были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики.
«По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ восстановила Перше Травню и Андреевку», — сообщают теробороны в своем telegram-канале.
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В Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) РФ были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики. «По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ восстановила Перше Травню и Андреевку», — сообщают теробороны в своем telegram-канале.