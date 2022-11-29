Вооруженные силы РФ освободили Перше Травня и Андреевку

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) РФ были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики.

«По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ восстановила Перше Травню и Андреевку», — сообщают теробороны в своем telegram-канале.

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В Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) РФ были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики. «По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ восстановила Перше Травню и Андреевку», — сообщают теробороны в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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