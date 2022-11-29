Жители Нижнего Тагила устроили паломничество в пермский театр

29 ноября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

В театр «У моста» едут зрители из соседних регионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский театр «У моста» привлекает к себе не только горожан, но гостей из соседних регионов. Так, регулярными стали театральные туры из Нижнего Тагила, рассказали в Пермской туристической гильдии. «Число желающих совершить театральный тур растет, и теперь они уже бронируют номера в гостиницах. Один влиятельный тагильский предприниматель недавно взял кредит и купил новый автобус на 56 мест, чтобы возить земляков в любимый пермский театр», — сообщается на странице гильдии в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что у театра «У моста» есть проблемы с помещением. Российский актер и режиссер Александр Калягин даже обращался к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором выражал обеспокоенность по поводу возможного выселения театра. В мэрии утверждали, что здание остается за театром.

Пермский театр «У моста» привлекает к себе не только горожан, но гостей из соседних регионов. Так, регулярными стали театральные туры из Нижнего Тагила, рассказали в Пермской туристической гильдии. «Число желающих совершить театральный тур растет, и теперь они уже бронируют номера в гостиницах. Один влиятельный тагильский предприниматель недавно взял кредит и купил новый автобус на 56 мест, чтобы возить земляков в любимый пермский театр», — сообщается на странице гильдии в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что у театра «У моста» есть проблемы с помещением. Российский актер и режиссер Александр Калягин даже обращался к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором выражал обеспокоенность по поводу возможного выселения театра. В мэрии утверждали, что здание остается за театром.