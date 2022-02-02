Актер Калягин попросил губернатора Пермского края помочь театру

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Конференция театралов в Доме Актера. Екатеринбург, портрет, калягин александр
Александр Калягин попросил руководство Пермского края разрешить вопрос с помещением для театра Фото:

Российский актер и режиссер Александр Калягин обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом. Его опубликовал на своей странице в Facebook худрук театра «У моста» Сергей Федотов. В письме Калягин выразил обеспокоенность по поводу возможного выселения театра из помещения. Которе он сейчас занимает.

«Недавно я узнал, что театру грозит беда, его собираются выселить из исторического здания, в котором он работает уже более 30 лет. Выселяют из-за пожарных предписаний к зданию дореволюционной постройки. Но ведь я слышал, что уже более 15 лет для театра ищут более просторное здание. Так неужели в Перми не найдется здания для такого выдающегося театра? Убедительно прошу вас помочь театру в приобретении нового здания», — говорится в обращении.

В аккаунте губернатора в Instagram к Дмитрию Махонину также обратились неравнодушные жители города. Они попросили главу региона повлиять на ситуацию. В ответ на это в администрации Перми заверили, что выселение из здания на улице Куйбышева, 11 театру не грозит.

«Здание по ул Куйбышева, 11 находится в оперативном управлении муниципального учреждения «Пермский театр «У Моста». Изъятие задания из оперативного управления театра и переезд в новое помещение не планируется», — указали в мэрии. URA.RU рассказывало, что в краевом правительстве городским властям отвели месяц, чтобы найти новое здание для театра. В 2018 году Калягин также обращался в адрес руководства Пермского края по поводу переезда театра. Тогда он попросил о том, чтобы учреждению было передано здание бывшего ДК «Телта».

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Российский актер и режиссер Александр Калягин обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом. Его опубликовал на своей странице в Facebook худрук театра «У моста» Сергей Федотов. В письме Калягин выразил обеспокоенность по поводу возможного выселения театра из помещения. Которе он сейчас занимает. «Недавно я узнал, что театру грозит беда, его собираются выселить из исторического здания, в котором он работает уже более 30 лет. Выселяют из-за пожарных предписаний к зданию дореволюционной постройки. Но ведь я слышал, что уже более 15 лет для театра ищут более просторное здание. Так неужели в Перми не найдется здания для такого выдающегося театра? Убедительно прошу вас помочь театру в приобретении нового здания», — говорится в обращении. В аккаунте губернатора в Instagram к Дмитрию Махонину также обратились неравнодушные жители города. Они попросили главу региона повлиять на ситуацию. В ответ на это в администрации Перми заверили, что выселение из здания на улице Куйбышева, 11 театру не грозит. «Здание по ул Куйбышева, 11 находится в оперативном управлении муниципального учреждения «Пермский театр «У Моста». Изъятие задания из оперативного управления театра и переезд в новое помещение не планируется», — указали в мэрии. URA.RU рассказывало, что в краевом правительстве городским властям отвели месяц, чтобы найти новое здание для театра. В 2018 году Калягин также обращался в адрес руководства Пермского края по поводу переезда театра. Тогда он попросил о том, чтобы учреждению было передано здание бывшего ДК «Телта».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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