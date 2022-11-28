Руководство пермской «Молодой гвардии» отправилось в ДНР

Ребята помогут жителям Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ринат Сагидуллин и активисты Андрей Сотников и Егор Воронин отправились в Донбасс в качестве волонтеров. Информация об этом появилась на сайте «Единой России» в Пермском крае.

«С начала специальной военной операции я активно участвовал в акциях по поддержке жителей Донбасса и нашей армии. Собирал и готовил к отправке продукты, отправлял активистов помогать жителям Мелитополя, Мариуполя и Изюма. А сейчас решил сам поехать, чтобы помочь и узнать, как живет население Донбасса», — рассказал Ринат Сагидуллин.

В Донбассе ребята планируют оказывать различную помощь населению — развозить необходимые продукты, лекарства, одежду, работать в больнице. В преддверии Нового года, активисты уделят время и самым маленьким жителям — организуют елки, подарят подарки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в составе добровольческого десанта на территорию Мариуполя отправились четыре пермяка. Молодогвардейцы Иван Фистин, Алексей Пушкарев, Матвей Зайцев и Сергей Кистол работали в центре гуманитарной помощи.