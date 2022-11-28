Курганцы начали болеть свиным гриппом

В Курганской области зарегистрировали 4 случая заболевания гриппом, в том числе и свиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зарегистрированы первые три случая заболевания гриппом А (H1N1), известным как «свиной грипп». Еще в одном случае зафиксирован грипп В, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Курганской области.

«Зарегистрировано 7681 случай ОРВИ и 4 случая гриппа (1 случай гриппа В и 3 случая А (H1N1)), штаммы которых входят в состав сезонной вакцины против гриппа. Показатель заболеваемости составил 92,9 на 10 тыс. населения», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что в течение прошедшей недели (с 21 по 27 ноября) продолжился рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Жителей области призывают участвовать в сезонной вакцинации. В настоящее время против гриппа привились 372802 человека, что составляет 46,3% от населения области, из них 81872 человек — дети. В регионе ставят противогриппозную инактивированную вакцину «Флю-М», которую можно использовать для иммунизации детей с 6 лет, подростков и взрослых. 25 ноября в регион поставили вакцину «УльтриксКвадри».

Ранее URA.RU писало, что главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак призвала курганцев сдавать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), даже если организм чувствует себя хорошо. В регионе проходит акция «Узнай свой ВИЧ-статус», где любой желающий сможет пройти тестирование на наличие ВИЧ.