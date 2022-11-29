Путин дал важное задание Верховному суду РФ из-за спецоперации

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин поручил сформировать новые составы судов в новых регионах Фото:
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На территории присоединенных регионов необходимо сформировать новые составы судов и заняться немедленной их интеграцией в систему российских судов. Такое поручение Верховному Суда РФ дал президент России Владимир Путин.

«Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов в новых регионах РФ», — заявил Путин. Трансляция выступления президента РФ велась на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что сформированные составы судов необходимо в сжатые сроки интегрировать в состав судебной системы РФ.

«Это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий», — добавил Путин. Все это, а также матераильно-техническое обеспечение позволит жителям пользоваться правом на судебную защиту.

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На территории присоединенных регионов необходимо сформировать новые составы судов и заняться немедленной их интеграцией в систему российских судов. Такое поручение Верховному Суда РФ дал президент России Владимир Путин. «Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов в новых регионах РФ», — заявил Путин. Трансляция выступления президента РФ велась на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что сформированные составы судов необходимо в сжатые сроки интегрировать в состав судебной системы РФ. «Это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий», — добавил Путин. Все это, а также матераильно-техническое обеспечение позволит жителям пользоваться правом на судебную защиту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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