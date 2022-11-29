Подрядчик из Челябинска отремонтировал курганскую дамбу раньше срока

29 ноября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Шадринском районе провели капремонт дамбы у села Агапино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подрядчик из Челябинска отремонтировал дамбу в Шадринском районе Курганской области за один год вместо двух лет, предусмотренных контрактом. Об этом рассказал глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». «В селе Агапино дамба на реке Канаш (Колой) давно требовала капитального ремонта. Несколько лет назад была изготовлена проектно-сметная документация. В этом году мы попали в программу и было выделено финансирование, проведен аукцион. Подрядчик попался крайне добросовестный — челябинская организация. Объект должны были ремонтировать в течении двух лет, но организация смогла выполнить работу за один 2022-й год», — рассказал Копылов. По данным главы округа, ремонт на дамбе полностью выполнен. Водоем важен для жителей поселков, которые жаловались на нехватку воды для хозяйственных нужд, в том числе в пожароопасный период. Копылов надеется, что за зиму водоем наполнится, и благодаря отремонтированной дамбе проблема будет решена. По данным сайта закупок, работы по капремонту комплекса гидротехнических сооружений на реке Канаш у села Агапино выполняло ООО «Технопоток». Стоимость контакта составила более 31,7 млн рублей.

Подрядчик из Челябинска отремонтировал дамбу в Шадринском районе Курганской области за один год вместо двух лет, предусмотренных контрактом. Об этом рассказал глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». «В селе Агапино дамба на реке Канаш (Колой) давно требовала капитального ремонта. Несколько лет назад была изготовлена проектно-сметная документация. В этом году мы попали в программу и было выделено финансирование, проведен аукцион. Подрядчик попался крайне добросовестный — челябинская организация. Объект должны были ремонтировать в течении двух лет, но организация смогла выполнить работу за один 2022-й год», — рассказал Копылов. По данным главы округа, ремонт на дамбе полностью выполнен. Водоем важен для жителей поселков, которые жаловались на нехватку воды для хозяйственных нужд, в том числе в пожароопасный период. Копылов надеется, что за зиму водоем наполнится, и благодаря отремонтированной дамбе проблема будет решена. По данным сайта закупок, работы по капремонту комплекса гидротехнических сооружений на реке Канаш у села Агапино выполняло ООО «Технопоток». Стоимость контакта составила более 31,7 млн рублей.