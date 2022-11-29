Подрядчик из Челябинска отремонтировал курганскую дамбу раньше срока

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Набережная реки Исеть. Екатеринбург, снег, зима, река, вода, водный порог
В Шадринском районе провели капремонт дамбы у села Агапино Фото:

Подрядчик из Челябинска отремонтировал дамбу в Шадринском районе Курганской области за один год вместо двух лет, предусмотренных контрактом. Об этом рассказал глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте».

«В селе Агапино дамба на реке Канаш (Колой) давно требовала капитального ремонта. Несколько лет назад была изготовлена проектно-сметная документация. В этом году мы попали в программу и было выделено финансирование, проведен аукцион. Подрядчик попался крайне добросовестный — челябинская организация. Объект должны были ремонтировать в течении двух лет, но организация смогла выполнить работу за один 2022-й год», — рассказал Копылов.

По данным главы округа, ремонт на дамбе полностью выполнен. Водоем важен для жителей поселков, которые жаловались на нехватку воды для хозяйственных нужд, в том числе в пожароопасный период. Копылов надеется, что за зиму водоем наполнится, и благодаря отремонтированной дамбе проблема будет решена.

По данным сайта закупок, работы по капремонту комплекса гидротехнических сооружений на реке Канаш у села Агапино выполняло ООО «Технопоток». Стоимость контакта составила более 31,7 млн рублей.

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Подрядчик из Челябинска отремонтировал дамбу в Шадринском районе Курганской области за один год вместо двух лет, предусмотренных контрактом. Об этом рассказал глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». «В селе Агапино дамба на реке Канаш (Колой) давно требовала капитального ремонта. Несколько лет назад была изготовлена проектно-сметная документация. В этом году мы попали в программу и было выделено финансирование, проведен аукцион. Подрядчик попался крайне добросовестный — челябинская организация. Объект должны были ремонтировать в течении двух лет, но организация смогла выполнить работу за один 2022-й год», — рассказал Копылов. По данным главы округа, ремонт на дамбе полностью выполнен. Водоем важен для жителей поселков, которые жаловались на нехватку воды для хозяйственных нужд, в том числе в пожароопасный период. Копылов надеется, что за зиму водоем наполнится, и благодаря отремонтированной дамбе проблема будет решена. По данным сайта закупок, работы по капремонту комплекса гидротехнических сооружений на реке Канаш у села Агапино выполняло ООО «Технопоток». Стоимость контакта составила более 31,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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