В политэлите ХМАО обсуждают возможных преемников на пост замгубернатора

Возможных претендентов на пост заместителя губернатора два Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов и директор автономного учреждения «Юграмегаспорт» Валерий Радченко являются возможными кандидатами на пост заместителя губернатора Югры после отставки Юрия Южакова. Об этом URA.RU сообщили источники в окружном политическом истеблишменте.

«Латыпов возглавляет департамент культуры ХМАО, который как раз курировал Южаков. Говорят, что в последнее время губернатор напрямую с ним взаимодействовала, когда вопросы касались его отрасли. Он за время работы на своем посту смог провести серьезную кадровую реформу в подведомственных учреждений и показал себя зрелым управленцем», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник агентства в политтусовке ХМАО обратил внимание на кандидатуру директора «Юграмегаспорт». «Радченко за время руководства учреждением смог сделать его прибыльным. Он являлся организатором Паралимпиады „Мы вместе. Спорт“, которая проходила в Ханты-Мансийске весной, которая была высоко оценена на федеральном уровне. А сам Радченко получил грамоту от президента России Владимира Путина», — прокомментировал источник.

При этом он также добавил, что не исключен вариант появления кандидата, который пока является темной лошадкой. «В свое время назначение на пост первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова стало для многих неожиданностью. Он был неочевидным кандидатом на этот пост. У губернатора ХМАО Натальи Комаровой может быть свое видение, кто должен занять это кресло», — резюмировал источник. URA.RU направило запрос в окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. В свою очередь Латыпов и Радченко не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.



Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября. Причиной отставки называли переход на новую должность.