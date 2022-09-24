США обсуждают с РФ возобновление инспекций по ДСНВ

24 сентября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

В США обратили внимание на важность инспекций по ДСНВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU США проводят переговоры с Россией о возобновлении инспекций по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. «Нам известно, насколько важно это делать», — сказала Дженкинс в интервью газете «Никкэй». Информацию передает ТАСС. В августе Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам по ДСНВ. В США заявили, что хотели бы обсудить замену договора, так как его срок истекает в 2026 году. Дженкинс отмечала, что сроки зависят от действий России на Украине. Посольство РФ в Вашингтоне в конце августа сообщило, что США и Россия работают над возобновлением инспекций по ДСНВ.

США проводят переговоры с Россией о возобновлении инспекций по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. «Нам известно, насколько важно это делать», — сказала Дженкинс в интервью газете «Никкэй». Информацию передает ТАСС. В августе Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам по ДСНВ. В США заявили, что хотели бы обсудить замену договора, так как его срок истекает в 2026 году. Дженкинс отмечала, что сроки зависят от действий России на Украине. Посольство РФ в Вашингтоне в конце августа сообщило, что США и Россия работают над возобновлением инспекций по ДСНВ.