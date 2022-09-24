США обсуждают с РФ возобновление инспекций по ДСНВ

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США обратили внимание на важность инспекций по ДСНВ Фото:

США проводят переговоры с Россией о возобновлении инспекций по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Нам известно, насколько важно это делать», — сказала Дженкинс в интервью газете «Никкэй». Информацию передает ТАСС.

В августе Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам по ДСНВ. В США заявили, что хотели бы обсудить замену договора, так как его срок истекает в 2026 году. Дженкинс отмечала, что сроки зависят от действий России на Украине. Посольство РФ в Вашингтоне в конце августа сообщило, что США и Россия работают над возобновлением инспекций по ДСНВ.

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США проводят переговоры с Россией о возобновлении инспекций по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. «Нам известно, насколько важно это делать», — сказала Дженкинс в интервью газете «Никкэй». Информацию передает ТАСС. В августе Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам по ДСНВ. В США заявили, что хотели бы обсудить замену договора, так как его срок истекает в 2026 году. Дженкинс отмечала, что сроки зависят от действий России на Украине. Посольство РФ в Вашингтоне в конце августа сообщило, что США и Россия работают над возобновлением инспекций по ДСНВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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