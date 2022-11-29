Дым от взрыва виден со многих точек Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В карьере по производству щебня в Новосинеглазово под Челябинском 29 ноября произошел взрыв. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС расчеты уже выехали на место ЧП.

«Выехали в Новосинеглазово в район карьера по производству щебня. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.

Видео дыма от взрыва URA.RU прислали читатели. Дым заметен со многих точек города, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея.

Утром 29 ноября пожарные расчеты выезжали на пожар в Магнитогорске. Там взорвалось газовое оборудование автомобиля. В результате гараж, в котором стояла машина, обрушился, а дом загорелся.