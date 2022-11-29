В карьере под Челябинском произошел взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Дым от взрыва виден со многих точек Челябинска Фото:

В карьере по производству щебня в Новосинеглазово под Челябинском 29 ноября произошел взрыв. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС расчеты уже выехали на место ЧП.

«Выехали в Новосинеглазово в район карьера по производству щебня. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.

Видео дыма от взрыва URA.RU прислали читатели. Дым заметен со многих точек города, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея.

Утром 29 ноября пожарные расчеты выезжали на пожар в Магнитогорске. Там взорвалось газовое оборудование автомобиля. В результате гараж, в котором стояла машина, обрушился, а дом загорелся.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В карьере по производству щебня в Новосинеглазово под Челябинском 29 ноября произошел взрыв. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС расчеты уже выехали на место ЧП. «Выехали в Новосинеглазово в район карьера по производству щебня. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону. Видео дыма от взрыва URA.RU прислали читатели. Дым заметен со многих точек города, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея. Утром 29 ноября пожарные расчеты выезжали на пожар в Магнитогорске. Там взорвалось газовое оборудование автомобиля. В результате гараж, в котором стояла машина, обрушился, а дом загорелся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...