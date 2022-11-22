Вопрос об ограничениях на полеты беспилотников рассмотрели на заседании регионального штаба по теробороне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на заседании штаба по теробороне рассмотрели вопрос об ограничениях на полеты беспилотных летательных аппаратов. Такую возможность профильным силовым ведомствам поручил проработать губернатор Дмитрий Махонин.

«Было рассмотрено предложение Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Пермскому краю после встреч с руководителями критически важных объектов региона о возможности введения дополнительных ограничений для применения беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Это необходимо для усиления защищенности ряда промышленных и стратегических объектов. Инициатива была поддержана», — сообщает сайт правительства Пермского края.

На заседании также обсудили вопросы содержания в муниципалитетах в надлежащем состоянии объектов гражданской обороны и мест временного содержания граждан, а также формирования резервов и запасов на случай ЧС. Ряду территорий региона необходимо в короткие сроки заключить договоры на возможные поставки резервов. Также в муниципалитетах будет проведена дополнительная ревизия техсостояния сооружений ГО.

О том, что региональный штаб территориальной обороны рассмотрит вопрос о запрете на полеты беспилотников, URA.RU ранее сообщил источник в силовых органах. Решение связано с квадрокоптерами, замеченными над «Мотовилихинскими заводами». Оборонное предприятие производит стратегическое вооружение для армии, которое используется в ходе СВО.