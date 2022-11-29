Взрыв, напугавший челябинцев, произошел на предприятии вице-спикера заксобрания

Получить комментарий от Юрия Карликанова о ЧП на его предприятии оперативно не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрыв, очевидцами которого 29 ноября стали жители Челябинска, произошел на Старосмолинском карьере, который принадлежит семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.

«Установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено», — пояснили в ведомстве.

Читатели URA.RU сообщили, что взрывы на карьере происходят постоянно. Летом поступают жалобы, что окрестные сады засыпает черной пылью, а зимой снег постоянно черный.

Карьер обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Карликанова. Сам вице-спикер на звонок URA.RU не ответил.

Видео дыма от взрыва URA.RU ранее прислали читатели. Дым был заметен со многих точек Челябинска, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея.