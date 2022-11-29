Взрыв, напугавший челябинцев, произошел на предприятии вице-спикера заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по строительной политике ЗСО. Челябинск., карликанов юрий
Получить комментарий от Юрия Карликанова о ЧП на его предприятии оперативно не удалось Фото:

Взрыв, очевидцами которого 29 ноября стали жители Челябинска, произошел на Старосмолинском карьере, который принадлежит семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.

«Установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено», — пояснили в ведомстве.

Читатели URA.RU сообщили, что взрывы на карьере происходят постоянно. Летом поступают жалобы, что окрестные сады засыпает черной пылью, а зимой снег постоянно черный.

Карьер обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Карликанова. Сам вице-спикер на звонок URA.RU не ответил.

Видео дыма от взрыва URA.RU ранее прислали читатели. Дым был заметен со многих точек Челябинска, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Взрыв, очевидцами которого 29 ноября стали жители Челябинска, произошел на Старосмолинском карьере, который принадлежит семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. «Установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено», — пояснили в ведомстве. Читатели URA.RU сообщили, что взрывы на карьере происходят постоянно. Летом поступают жалобы, что окрестные сады засыпает черной пылью, а зимой снег постоянно черный. Карьер обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Карликанова. Сам вице-спикер на звонок URA.RU не ответил. Видео дыма от взрыва URA.RU ранее прислали читатели. Дым был заметен со многих точек Челябинска, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...