Бойцы в зоне СВО обратились к курганским волонтерам с просьбой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтер из Кургана, занимающаяся пошивом теплых вещей для военных, находящихся в зоне боевых действий, показала видеоролик с обращением от бойцов. Видео женщина выложила на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Швеи России, эти [теплые вещи] себя проявили уже при низких температурах, пятиточечники (сидушки), мягкие носилки — все огонь! Но нам нужно еще», — рассказали о полученных от волонтера вещах военнослужащие. Они поблагодарили швей за помощь.

Бойцы отметили, что теплые вещи и прочие мягкие аксессуары им нужны в большем количестве. Записавшие сообщили, что такими вещами недоукомплектованы роты, и они просили их выслать дополнительно. «Если есть возможность, шлите в „оркестр“, скажем большое спасибо», — попросили швей бойцы.

Жительница Кургана решила откликнуться на просьбы военных и пошить теплых толстовок. В связи с этим она попросила добровольцев сдать деньги на приобретение флиса для пошива.

Ранее URA.RU сообщало, что курганских женщин поблагодарили за сшитые пятиточечники. Мягкие сидушки, пошитые в Курганской области, оценили снайперы и другие бойцы из зоны СВО.