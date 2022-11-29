В НАТО признались в теракте ВСУ на Крымском мосту

29 ноября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Украина совершила атаку на Крымский мост Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Аналитики НАТО признали, что ВСУ устроили теракт на Крымском мосту. Об этом сообщается в своей статье исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли. «Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность», — говорится в статье на сайте НАТО . В альянсе отметили, что мнение авторов статьи не отражает официальную позицию организации. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушились два пролета моста. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на Украину. По его словам, теракт подготовили украинские спецслужбы, передают «Дни.ру».

Аналитики НАТО признали, что ВСУ устроили теракт на Крымском мосту. Об этом сообщается в своей статье исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли. «Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность», — говорится в статье на сайте НАТО. В альянсе отметили, что мнение авторов статьи не отражает официальную позицию организации. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушились два пролета моста. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на Украину. По его словам, теракт подготовили украинские спецслужбы, передают «Дни.ру».