В НАТО признались в теракте ВСУ на Крымском мосту

Аналитики НАТО признали, что ВСУ устроили теракт на Крымском мосту. Об этом сообщается в своей статье исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли.
«Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность», — говорится в статье на сайте НАТО. В альянсе отметили, что мнение авторов статьи не отражает официальную позицию организации.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушились два пролета моста. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на Украину. По его словам, теракт подготовили украинские спецслужбы, передают «Дни.ру».
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Аналитики НАТО признали, что ВСУ устроили теракт на Крымском мосту. Об этом сообщается в своей статье исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли. «Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность», — говорится в статье на сайте НАТО. В альянсе отметили, что мнение авторов статьи не отражает официальную позицию организации. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушились два пролета моста. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на Украину. По его словам, теракт подготовили украинские спецслужбы, передают «Дни.ру».