Силовики раскрыли причины смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура начала проверку из-за аварии с автобусом в Тагиле, где погиб человек

Авария произошла вечером в Нижнем Тагиле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Авария с автобусом и тремя легковыми машинами в Нижнем Тагиле, где один человек погиб, а двое пострадали, произошло из-за выхода на встречную полосу иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Автомобиль BMW откинуло на встречную полосу и на движущиеся во встречном направлении автомобили марки Niva и Skoda Fabia. Последний, в свою очередь, столкнулся с движущимся по правой полосе автобусом», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что аварии предшествовало другое столкновение, вызвавшее цепную реакцию. Водитель Niva погиб после столкновения, а два пассажира других автомобилей получили травмы.

Об смертельном ДТП сообщили в полиции вечером 29 ноября. На место выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.