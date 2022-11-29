Рядом с погибшим в Пермском крае мальчиком нашли бутылку с неизвестной жидкостью

Тело ребенка нашли рядом с теплотрассой (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Рядом с телом мальчика, погибшего в поселке Северный Губахинского городского округа (Пермский край), была найдена бутылка с неизвестной жидкостью. Накануне 28 ноября он не ходил в школу из-за плохого самочувствия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в администрации Губахи.

«Мальчик вчера не пошел в школу. Позвонила его мама и сказала, что он плохо себя чувствует, поэтому и не пришел. Судя по всему, вчера он ушел гулять и, говорят, так и не вернулся», — заявил источник. По его словам, тело погибшего было найдено недалеко теплотрассы. Рядом лежала бутылка с неизвестной жидкостью. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы.

В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. От других комментариев в ведомстве воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Северный было найдено тело ребенка. По предварительной информации от источника, на теле ребенка не обнаружены признаки насильственной смерти.