Рядом с погибшим в Пермском крае мальчиком нашли бутылку с неизвестной жидкостью

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, теплотрасса
Тело ребенка нашли рядом с теплотрассой (архивное фото) Фото:

Рядом с телом мальчика, погибшего в поселке Северный Губахинского городского округа (Пермский край), была найдена бутылка с неизвестной жидкостью. Накануне 28 ноября он не ходил в школу из-за плохого самочувствия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в администрации Губахи.

«Мальчик вчера не пошел в школу. Позвонила его мама и сказала, что он плохо себя чувствует, поэтому и не пришел. Судя по всему, вчера он ушел гулять и, говорят, так и не вернулся», — заявил источник. По его словам, тело погибшего было найдено недалеко теплотрассы. Рядом лежала бутылка с неизвестной жидкостью. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы.

В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. От других комментариев в ведомстве воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Северный было найдено тело ребенка. По предварительной информации от источника, на теле ребенка не обнаружены признаки насильственной смерти.

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Рядом с телом мальчика, погибшего в поселке Северный Губахинского городского округа (Пермский край), была найдена бутылка с неизвестной жидкостью. Накануне 28 ноября он не ходил в школу из-за плохого самочувствия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в администрации Губахи. «Мальчик вчера не пошел в школу. Позвонила его мама и сказала, что он плохо себя чувствует, поэтому и не пришел. Судя по всему, вчера он ушел гулять и, говорят, так и не вернулся», — заявил источник. По его словам, тело погибшего было найдено недалеко теплотрассы. Рядом лежала бутылка с неизвестной жидкостью. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы. В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. От других комментариев в ведомстве воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Северный было найдено тело ребенка. По предварительной информации от источника, на теле ребенка не обнаружены признаки насильственной смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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