Пермский завод, выпускающий боевую экипировку для армии, ищет швей

«Кираса» готово обучить швейному производству новых сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермскому предприятию «Кираса» (ЗАО), выпускающему средства бронезащиты и экипировки для нужд армии, на производство требуются швеи. Информацию в соцсети «ВКонтакте» разметил пермяк Евгений Ошмарин, побывавший с экскурсией на предприятии.

«Побывал сегодня на современном, можно сказать, легендарном предприятии „Кираса“. Был очень удивлен, что у них острая нехватка швей. Разместили объявление в соцсетях, поговорили о дальнейшей разработке трансформера-накидки», — написал Ошмарин на своей странице в соцсети.

Представитель «Кирасы» в телефонной беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию о наборе швей. «Действительно, сейчас мы набираем на производство швей в связи с увеличением заказов», — отметил сотрудник предприятия.

ЗАО «Кираса» разрабатывает и производит индивидуальные средства броне защиты, а также экипировку для Министерства обороны РФ, силовых ведомств и охранных служб (бронежилеты, бронешлемы, защитные очки, разгрузочные жилеты и проч). Выпуск продукции осуществляется в том числе в рамках гособоронзаказа. В октябре предприятие посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он ознакомился с продукцией и отметил, что на «Кирасе» готовы обучать вновь прибывших сотрудников.