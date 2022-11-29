Депутат Госдумы: Зеленский стал миллиардером на воровстве у граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение разворовывают деньги, выделяемые Западом народу Украины в качестве гуманитарной помощи. В этом уверен депутат Государственной думы России Виталий Милонов, уехавший добровольцем в зону спецоперации.
«Зеленский получает большое количество финансовой в виде бюджета для закупки гуманитарных вещей. Если оружие имеет для него ценность, то всякие обогреватели для страждущих можно, конечно, не закупать, и на этом можно воровать», — цитирует Виталия Милонова Пятый канал.
Милонов уверен, что Зеленский за время проведения специальной военной операции стал долларовым миллиардером. По его словам, масштабы финансирования Зеленского западными спецслужбами «просто чудовищные».
Ранее URA.RU рассказало, что, по словам Милонова, украинская армия не испытывает нехватки вооружений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не прекращать поставки оружия на Украину, в противном случае Киев рискует потерпеть поражение.
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Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение разворовывают деньги, выделяемые Западом народу Украины в качестве гуманитарной помощи. В этом уверен депутат Государственной думы России Виталий Милонов, уехавший добровольцем в зону спецоперации. «Зеленский получает большое количество финансовой в виде бюджета для закупки гуманитарных вещей. Если оружие имеет для него ценность, то всякие обогреватели для страждущих можно, конечно, не закупать, и на этом можно воровать», — цитирует Виталия Милонова Пятый канал. Милонов уверен, что Зеленский за время проведения специальной военной операции стал долларовым миллиардером. По его словам, масштабы финансирования Зеленского западными спецслужбами «просто чудовищные». Ранее URA.RU рассказало, что, по словам Милонова, украинская армия не испытывает нехватки вооружений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не прекращать поставки оружия на Украину, в противном случае Киев рискует потерпеть поражение.