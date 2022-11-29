29 ноября 2022
28 ноября 2022

В Ханты-Мансийске загорелось здание на заправке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В ХМАО загорелось здание кассы на автозаправке (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) работники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции (АЗС) «Опти» по улице Студенческая 33 А. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В 19 часов 16 минут на телефон диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании операторной АЗС „ОПТИ“, расположенной на улице Студенческая, 33А. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли строения кассы АЗС», — сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении пожара принимало участие 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительно причиной пожара стали недостатки конструкций и ненадежность электрооборудования.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске из-за пожара эвакуировали 40 человек. В огне пострадало два человека.

Фото:

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) работники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции (АЗС) «Опти» по улице Студенческая 33 А. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 19 часов 16 минут на телефон диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании операторной АЗС „ОПТИ“, расположенной на улице Студенческая, 33А. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли строения кассы АЗС», — сообщает пресс-служба ведомства. В тушении пожара принимало участие 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительно причиной пожара стали недостатки конструкций и ненадежность электрооборудования. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске из-за пожара эвакуировали 40 человек. В огне пострадало два человека.
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