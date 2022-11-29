В Ханты-Мансийске (ХМАО) работники МЧС потушили здание кассы на автозаправочной станции (АЗС) «Опти» по улице Студенческая 33 А. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В 19 часов 16 минут на телефон диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании операторной АЗС „ОПТИ“, расположенной на улице Студенческая, 33А. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли строения кассы АЗС», — сообщает пресс-служба ведомства.
В тушении пожара принимало участие 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительно причиной пожара стали недостатки конструкций и ненадежность электрооборудования.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске из-за пожара эвакуировали 40 человек. В огне пострадало два человека.
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