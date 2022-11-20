20 ноября 2022
19 ноября 2022

В ХМАО из горящего дома эвакуировали десятки человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , эвакуация, пожар, спасение, огонь, учения мчс, пожарная лестница
В 10-м микрорайоне Нефтеюганска эвакуировали 40 человек из-за пожара Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуировали 40 человек из-за пожара в многоквартирном доме в 10-м микрорайоне. В результате возгорания пострадало 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

«По прибытию пожарных подразделений в 15:32 наблюдалось открытое горение на 5 этаже. [Спасатели] обнаружили 2 пострадавших, эвакуировали 40 человек», — сообщается на сайте ведомства.

Площадь пожара составила 13 квадратных метров, в тушении принимали участие 27 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске пожарные спасли из огня двоих человек. Также спасатели Нефтеюганска эвакуировали людей из торгового центра «Привоз» из-за сильного задымления.

Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуировали 40 человек из-за пожара в многоквартирном доме в 10-м микрорайоне. В результате возгорания пострадало 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «По прибытию пожарных подразделений в 15:32 наблюдалось открытое горение на 5 этаже. [Спасатели] обнаружили 2 пострадавших, эвакуировали 40 человек», — сообщается на сайте ведомства. Площадь пожара составила 13 квадратных метров, в тушении принимали участие 27 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске пожарные спасли из огня двоих человек. Также спасатели Нефтеюганска эвакуировали людей из торгового центра «Привоз» из-за сильного задымления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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