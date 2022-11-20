В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуировали 40 человек из-за пожара в многоквартирном доме в 10-м микрорайоне. В результате возгорания пострадало 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.
«По прибытию пожарных подразделений в 15:32 наблюдалось открытое горение на 5 этаже. [Спасатели] обнаружили 2 пострадавших, эвакуировали 40 человек», — сообщается на сайте ведомства.
Площадь пожара составила 13 квадратных метров, в тушении принимали участие 27 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске пожарные спасли из огня двоих человек. Также спасатели Нефтеюганска эвакуировали людей из торгового центра «Привоз» из-за сильного задымления.
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