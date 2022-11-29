Бастрыкин запросил доклады по происшествиям с детьми в Свердловской области

30 ноября 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ взял на контроль происшествия с несовершеннолетними в Свердловской области Фото: Wikimedia Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ. «В связи с происшествием в одном из детских садов города Екатеринбурга, где к двухлетней девочке применили физическую силу, организовано проведение процессуальной проверки органами СК России по Свердловской области. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области поручено предоставить доклады обо всех случаях с несовершеннолетними в регионе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Екатеринбурге 29 ноября воспитательница в детском саду ударила девочку. Родители уверены, что это не первый подобный случай. Ранее URA.RU сообщало о происшествии в частном детском саду Екатеринбурга. Воспитательница ударила рукой двухлетнюю воспитанницу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ. «В связи с происшествием в одном из детских садов города Екатеринбурга, где к двухлетней девочке применили физическую силу, организовано проведение процессуальной проверки органами СК России по Свердловской области. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области поручено предоставить доклады обо всех случаях с несовершеннолетними в регионе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Екатеринбурге 29 ноября воспитательница в детском саду ударила девочку. Родители уверены, что это не первый подобный случай. Ранее URA.RU сообщало о происшествии в частном детском саду Екатеринбурга. Воспитательница ударила рукой двухлетнюю воспитанницу.