29 ноября 2022

Бастрыкин запросил доклады по происшествиям с детьми в Свердловской области

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Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
Глава СК РФ взял на контроль происшествия с несовершеннолетними в Свердловской области Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ.

«В связи с происшествием в одном из детских садов города Екатеринбурга, где к двухлетней девочке применили физическую силу, организовано проведение процессуальной проверки органами СК России по Свердловской области. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области поручено предоставить доклады обо всех случаях с несовершеннолетними в регионе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге 29 ноября воспитательница в детском саду ударила девочку. Родители уверены, что это не первый подобный случай.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии в частном детском саду Екатеринбурга. Воспитательница ударила рукой двухлетнюю воспитанницу.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ. «В связи с происшествием в одном из детских садов города Екатеринбурга, где к двухлетней девочке применили физическую силу, организовано проведение процессуальной проверки органами СК России по Свердловской области. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области поручено предоставить доклады обо всех случаях с несовершеннолетними в регионе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Екатеринбурге 29 ноября воспитательница в детском саду ударила девочку. Родители уверены, что это не первый подобный случай. Ранее URA.RU сообщало о происшествии в частном детском саду Екатеринбурга. Воспитательница ударила рукой двухлетнюю воспитанницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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