28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

Мэрия купит в селе ЯНАО трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Администрация Тазовского района купит квартиру в новостройке села Гыда Фото:

Администрация Тазовского района (ЯНАО) разместила тендер на покупку трехкомнатной квартиры в селе Гыда. Информация опубликована на сайте госзакупок. На недвижимость выделили 18,5 млн рублей.

«Приобретение жилого помещения, начальная цена — 18 561 735 рублей. Квартира площадью не менее 102 квадратных метров, состоящая из трех комнат», — сообщается в документах.

Квартира приобретается на первичном рынке и должна быть в доме, введенном в эксплуатацию не ранее текущего года. Источник финансирования — бюджет Тазовского района. Заявки принимаются до 6 декабря.

В помещении должны быть установлены сантехника и стеклопакеты. В квартире требуются натяжные потолки, ламинат на полу и керамическая плитка в санузле во всю стену.

В администрацию Тазовского района направлен запрос с просьбой объяснить, для каких целей мэрия приобретает квартиру. Ответ ожидается.

Ранее в URA.RU сообщало, что власти закупают в Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) мебель. Она обойдется бюджету в несколько миллионов рублей.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Администрация Тазовского района (ЯНАО) разместила тендер на покупку трехкомнатной квартиры в селе Гыда. Информация опубликована на сайте госзакупок. На недвижимость выделили 18,5 млн рублей. «Приобретение жилого помещения, начальная цена — 18 561 735 рублей. Квартира площадью не менее 102 квадратных метров, состоящая из трех комнат», — сообщается в документах. Квартира приобретается на первичном рынке и должна быть в доме, введенном в эксплуатацию не ранее текущего года. Источник финансирования — бюджет Тазовского района. Заявки принимаются до 6 декабря. В помещении должны быть установлены сантехника и стеклопакеты. В квартире требуются натяжные потолки, ламинат на полу и керамическая плитка в санузле во всю стену. В администрацию Тазовского района направлен запрос с просьбой объяснить, для каких целей мэрия приобретает квартиру. Ответ ожидается. Ранее в URA.RU сообщало, что власти закупают в Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) мебель. Она обойдется бюджету в несколько миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...