Мэрия купит в селе ЯНАО трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей

Администрация Тазовского района купит квартиру в новостройке села Гыда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Администрация Тазовского района (ЯНАО) разместила тендер на покупку трехкомнатной квартиры в селе Гыда. Информация опубликована на сайте госзакупок. На недвижимость выделили 18,5 млн рублей.

«Приобретение жилого помещения, начальная цена — 18 561 735 рублей. Квартира площадью не менее 102 квадратных метров, состоящая из трех комнат», — сообщается в документах.

Квартира приобретается на первичном рынке и должна быть в доме, введенном в эксплуатацию не ранее текущего года. Источник финансирования — бюджет Тазовского района. Заявки принимаются до 6 декабря.

В помещении должны быть установлены сантехника и стеклопакеты. В квартире требуются натяжные потолки, ламинат на полу и керамическая плитка в санузле во всю стену.

В администрацию Тазовского района направлен запрос с просьбой объяснить, для каких целей мэрия приобретает квартиру. Ответ ожидается.

Ранее в URA.RU сообщало, что власти закупают в Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) мебель. Она обойдется бюджету в несколько миллионов рублей.