29 ноября 2022

Курганцам предлагают рыть окопы в ДНР и ЛНР. Скрин

Курганцам предлагают рыть окопы в ДНР и ЛНР. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , окопы, окоп, солдат, мобилизованные, рытье окопов
Работодатели готовы заплатить от 180 тысяч рублей за вахту Фото:

Жителям Курганской области предлагают рыть окопы в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Объявление о поиске рабочих опубликовано на сайте Avito.

«Приглашаем на работу вахтовым методом в ДНР и ЛНР. Вахта 60 на 30. Обязанности: земляные работы», — написано в объявлении.

В условиях работодателя указано, что сотрудникам предоставят сезонную спецодежду, жилье и трехразовое питание за счет компании. Работникам обещают выплату суточных, оплату межвахтового отпуска и предлагают акцию «приведи друга», за которую выплатят 3 000 рублей. За вахту работодатели готовы платить от 180 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работу строителями, кровельщиками и слесарями в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работников ищут для восстановления детских садов, школ, поликлиник и домов.

В обязанности вахтовиков входят земляные работы

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Жителям Курганской области предлагают рыть окопы в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Объявление о поиске рабочих опубликовано на сайте Avito. «Приглашаем на работу вахтовым методом в ДНР и ЛНР. Вахта 60 на 30. Обязанности: земляные работы», — написано в объявлении. В условиях работодателя указано, что сотрудникам предоставят сезонную спецодежду, жилье и трехразовое питание за счет компании. Работникам обещают выплату суточных, оплату межвахтового отпуска и предлагают акцию «приведи друга», за которую выплатят 3 000 рублей. За вахту работодатели готовы платить от 180 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работу строителями, кровельщиками и слесарями в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работников ищут для восстановления детских садов, школ, поликлиник и домов.
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