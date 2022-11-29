Курганцам предлагают рыть окопы в ДНР и ЛНР. Скрин

Работодатели готовы заплатить от 180 тысяч рублей за вахту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают рыть окопы в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Объявление о поиске рабочих опубликовано на сайте Avito.

«Приглашаем на работу вахтовым методом в ДНР и ЛНР. Вахта 60 на 30. Обязанности: земляные работы», — написано в объявлении.

В условиях работодателя указано, что сотрудникам предоставят сезонную спецодежду, жилье и трехразовое питание за счет компании. Работникам обещают выплату суточных, оплату межвахтового отпуска и предлагают акцию «приведи друга», за которую выплатят 3 000 рублей. За вахту работодатели готовы платить от 180 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работу строителями, кровельщиками и слесарями в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работников ищут для восстановления детских садов, школ, поликлиник и домов.