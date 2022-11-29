29 ноября 2022

Движение поездов из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму откроют 1 декабря

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Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой появится железнодорожное сообщение Фото:

Рельсовые автобусы «Орлан» начнут курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с 1 декабря. Стоимость проезда составит 67 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в официальном telegram-канале.

«С 1 декабря между городами начнут курсировать рельсовые автобусы „Орлан“. Ежедневно по будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Время в пути от ЖД-вокзала Екатеринбург до остановки „Верхняя Пышма. Музей“ — 31 минута», — говорится в сообщении СвЖД.

Из Екатеринбурга «Орланы» будут отправляться в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50, 18:40, со станции Шарташ в 08:25, 11:57, 15:40, 18:30. Из Верхней Пышмы — в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 19:45. Стоимость проезда составит 67 рублей, действуют все виды льгот.

Ранее между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начали курсировать трамваи. Ветку торжественно открыли в конце августа топ-чиновники и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать «Орланы»
Фото:

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Рельсовые автобусы «Орлан» начнут курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с 1 декабря. Стоимость проезда составит 67 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в официальном telegram-канале. «С 1 декабря между городами начнут курсировать рельсовые автобусы „Орлан“. Ежедневно по будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Время в пути от ЖД-вокзала Екатеринбург до остановки „Верхняя Пышма. Музей“ — 31 минута», — говорится в сообщении СвЖД. Из Екатеринбурга «Орланы» будут отправляться в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50, 18:40, со станции Шарташ в 08:25, 11:57, 15:40, 18:30. Из Верхней Пышмы — в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 19:45. Стоимость проезда составит 67 рублей, действуют все виды льгот. Ранее между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начали курсировать трамваи. Ветку торжественно открыли в конце августа топ-чиновники и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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