Древний дом пермского крестьянина перевезут в музей

30 ноября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Посмотреть на новый объект в «Хохловке» можно будет в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми вековую усадьбу марийского крестьянина перевезут из деревни Красный луг в музей «Хохловка». Соответствующее техзадание появилось на сайте госзакупок. «Сборка национальной усадьбы в «Хохловке». Экспозиционный некапитальный объект усадьба марийского крестьянина из д. Красный Луг. Подготовка площадок, разборка и перевозка усадьбы, выгрузка и складирование элементов усадьбы, рубка элементов для замены непригодных к использованию, сборка усадьбы в «Хохловке», — сказано в техзадании. Начальная цена контракта — 11, 5 миллиона рублей. Усадьба состоит из избы и небольшого амбара для хранения зерна и муки, соединенных сенями. Внутри сохранилась вся утварь: маслобойки, посуда, плотницкий инструмент и многое другое. В Пермском краеведческом музее, к которому относится «Хохловка» корреспонденту URA.RU пояснили, что усадьба была построена до 1914 года марийским крестьянином Иликаем Ильиным. Историю семьи Ильиных рассказала внучка Иликая, Роза Мишина во время экспедиционных выездов музейных работников в деревню Красный Луг. В 1914 году он ушел на фронт Первой мировой войны. В доме осталась его семья: жена и двое детей. Потомки сохранили фотографии деда-владельца дома, и снимки, где виден дом со всеми постройками. «Дом марийского крестьянина в «Хохловке» позволит более полно показать этническую картину Пермского края и даст возможность организовывать мероприятия с участием пермских марийцев. Планируется, что для осмотра посетителей эта усадьба будет открыта в 2024 году, — добавила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют деревянную Богородицкую церковь XVII века. Начальная цена контракта — 4,2 миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми вековую усадьбу марийского крестьянина перевезут из деревни Красный луг в музей «Хохловка». Соответствующее техзадание появилось на сайте госзакупок. «Сборка национальной усадьбы в «Хохловке». Экспозиционный некапитальный объект усадьба марийского крестьянина из д. Красный Луг. Подготовка площадок, разборка и перевозка усадьбы, выгрузка и складирование элементов усадьбы, рубка элементов для замены непригодных к использованию, сборка усадьбы в «Хохловке», — сказано в техзадании. Начальная цена контракта — 11, 5 миллиона рублей. Усадьба состоит из избы и небольшого амбара для хранения зерна и муки, соединенных сенями. Внутри сохранилась вся утварь: маслобойки, посуда, плотницкий инструмент и многое другое. В Пермском краеведческом музее, к которому относится «Хохловка» корреспонденту URA.RU пояснили, что усадьба была построена до 1914 года марийским крестьянином Иликаем Ильиным. Историю семьи Ильиных рассказала внучка Иликая, Роза Мишина во время экспедиционных выездов музейных работников в деревню Красный Луг. В 1914 году он ушел на фронт Первой мировой войны. В доме осталась его семья: жена и двое детей. Потомки сохранили фотографии деда-владельца дома, и снимки, где виден дом со всеми постройками. «Дом марийского крестьянина в «Хохловке» позволит более полно показать этническую картину Пермского края и даст возможность организовывать мероприятия с участием пермских марийцев. Планируется, что для осмотра посетителей эта усадьба будет открыта в 2024 году, — добавила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют деревянную Богородицкую церковь XVII века. Начальная цена контракта — 4,2 миллиона рублей.