В Курганской области за месяц резко выросла стоимость новых квартир

01 декабря 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

За 10 месяцев стоимость квадратного метра выросла более чем на 10 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за месяц стоимость квадратного метра квартиры в новостройках выросла на полторы тысячи рублей. Данная информация размещена на сайте Сбериндекс. «Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, рассчитанная на основании фактических сделок. Сентябрь 2022 г., Курганская область: 62 768 рублей. Октябрь 2022 г., Курганская область: 64 291 рубль», — указано на сайте. По данным сайта, в январе в регионе эта стоимость составляла 53 211 рублей. Она росла до июня, когда превысила 62 680 рублей, но в июле снизилась до 61 622 рублей. После этого рост цены квадратного метра возобновился. В октябре на сайте федеральной базы недвижимости Restate было указано, что цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах региона за год выросла на треть. При этом в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.

В Курганской области за месяц стоимость квадратного метра квартиры в новостройках выросла на полторы тысячи рублей. Данная информация размещена на сайте Сбериндекс. «Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, рассчитанная на основании фактических сделок. Сентябрь 2022 г., Курганская область: 62 768 рублей. Октябрь 2022 г., Курганская область: 64 291 рубль», — указано на сайте. По данным сайта, в январе в регионе эта стоимость составляла 53 211 рублей. Она росла до июня, когда превысила 62 680 рублей, но в июле снизилась до 61 622 рублей. После этого рост цены квадратного метра возобновился. В октябре на сайте федеральной базы недвижимости Restate было указано, что цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах региона за год выросла на треть. При этом в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.