В Курганской области за месяц резко выросла стоимость новых квартир

В Курганской области за месяц стоимость квадратного метра квартиры в новостройках выросла на полторы тысячи рублей. Данная информация размещена на сайте Сбериндекс.
«Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, рассчитанная на основании фактических сделок. Сентябрь 2022 г., Курганская область: 62 768 рублей. Октябрь 2022 г., Курганская область: 64 291 рубль», — указано на сайте.
По данным сайта, в январе в регионе эта стоимость составляла 53 211 рублей. Она росла до июня, когда превысила 62 680 рублей, но в июле снизилась до 61 622 рублей. После этого рост цены квадратного метра возобновился.
В октябре на сайте федеральной базы недвижимости Restate было указано, что цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах региона за год выросла на треть. При этом в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.
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