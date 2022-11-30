30 ноября 2022

В Курганской области за месяц резко выросла стоимость новых квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, жилье, многоквартирный дом, квартиры, пешеходный светофор
За 10 месяцев стоимость квадратного метра выросла более чем на 10 тыс. рублей Фото:

В Курганской области за месяц стоимость квадратного метра квартиры в новостройках выросла на полторы тысячи рублей. Данная информация размещена на сайте Сбериндекс.

«Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, рассчитанная на основании фактических сделок. Сентябрь 2022 г., Курганская область: 62 768 рублей. Октябрь 2022 г., Курганская область: 64 291 рубль», — указано на сайте.

По данным сайта, в январе в регионе эта стоимость составляла 53 211 рублей. Она росла до июня, когда превысила 62 680 рублей, но в июле снизилась до 61 622 рублей. После этого рост цены квадратного метра возобновился.

В октябре на сайте федеральной базы недвижимости Restate было указано, что цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах региона за год выросла на треть. При этом в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.

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В Курганской области за месяц стоимость квадратного метра квартиры в новостройках выросла на полторы тысячи рублей. Данная информация размещена на сайте Сбериндекс. «Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, рассчитанная на основании фактических сделок. Сентябрь 2022 г., Курганская область: 62 768 рублей. Октябрь 2022 г., Курганская область: 64 291 рубль», — указано на сайте. По данным сайта, в январе в регионе эта стоимость составляла 53 211 рублей. Она росла до июня, когда превысила 62 680 рублей, но в июле снизилась до 61 622 рублей. После этого рост цены квадратного метра возобновился. В октябре на сайте федеральной базы недвижимости Restate было указано, что цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах региона за год выросла на треть. При этом в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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