В Курганской области резко выросла цена на новостройки. Скрин

25 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Новостройки за год подорожали более чем 20,5 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах Курганской области выросла за год более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей. Такая информация размещена на сайте федеральной базы недвижимости Restate. «Курганская область. Стоимость квартир в новостройках и жилых комплексах. По данным на 20 октября 2022 года, один квадратный метр жилья стоит 84 466 рублей. За год рост цен составил 32,4% (+20 678 рублей), — указано на сайте. С начала осени цены на новостройки в регионе увеличились более чем на 5 тысяч рублей (+6,4%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросла цена квартир на вторичном рынке. Стоимость одного квадратного метра составляет более 55 тысяч рублей. По данным риелторов, 61% жилья на вторичном рынке выставлен на продажу в Центральном и Заозерном района Кургана. Также сообщалось о том, что в Кургане почти на 14% снизилась стоимость хрущевок и сталинок. За год один квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 20 678 рублей Скрин: сайт Restate

Цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах Курганской области выросла за год более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей. Такая информация размещена на сайте федеральной базы недвижимости Restate. «Курганская область. Стоимость квартир в новостройках и жилых комплексах. По данным на 20 октября 2022 года, один квадратный метр жилья стоит 84 466 рублей. За год рост цен составил 32,4% (+20 678 рублей), — указано на сайте. С начала осени цены на новостройки в регионе увеличились более чем на 5 тысяч рублей (+6,4%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросла цена квартир на вторичном рынке. Стоимость одного квадратного метра составляет более 55 тысяч рублей. По данным риелторов, 61% жилья на вторичном рынке выставлен на продажу в Центральном и Заозерном района Кургана. Также сообщалось о том, что в Кургане почти на 14% снизилась стоимость хрущевок и сталинок.