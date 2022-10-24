24 октября 2022

В Курганской области резко выросла цена на новостройки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание областной Думы. Курган, многоэтажка, новострой, недвижимость, строящийся дом, стройка
Новостройки за год подорожали более чем 20,5 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

Цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах Курганской области выросла за год более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей. Такая информация размещена на сайте федеральной базы недвижимости Restate.

«Курганская область. Стоимость квартир в новостройках и жилых комплексах. По данным на 20 октября 2022 года, один квадратный метр жилья стоит 84 466 рублей. За год рост цен составил 32,4% (+20 678 рублей), — указано на сайте. С начала осени цены на новостройки в регионе увеличились более чем на 5 тысяч рублей (+6,4%).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросла цена квартир на вторичном рынке. Стоимость одного квадратного метра составляет более 55 тысяч рублей. По данным риелторов, 61% жилья на вторичном рынке выставлен на продажу в Центральном и Заозерном района Кургана. Также сообщалось о том, что в Кургане почти на 14% снизилась стоимость хрущевок и сталинок.

За год один квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 20 678 рублей

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Цена на квартиры в новостройках и жилых комплексах Курганской области выросла за год более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей. Такая информация размещена на сайте федеральной базы недвижимости Restate. «Курганская область. Стоимость квартир в новостройках и жилых комплексах. По данным на 20 октября 2022 года, один квадратный метр жилья стоит 84 466 рублей. За год рост цен составил 32,4% (+20 678 рублей), — указано на сайте. С начала осени цены на новостройки в регионе увеличились более чем на 5 тысяч рублей (+6,4%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросла цена квартир на вторичном рынке. Стоимость одного квадратного метра составляет более 55 тысяч рублей. По данным риелторов, 61% жилья на вторичном рынке выставлен на продажу в Центральном и Заозерном района Кургана. Также сообщалось о том, что в Кургане почти на 14% снизилась стоимость хрущевок и сталинок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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