Из свердловских аптек пропал популярный препарат из Японии

В свердловских артеках перестали продавать препарат от угревой сыпи «Зинерит»

«Зинерит» перестали поставлять в свердловские аптечные сети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самый востребованный препарат для лечения угревой сыпи пропал из свердловских аптек. Речь идет о препарате «Зинерит», который производится в Японии. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Зинерит» относится к группе противомикробных препаратов для лечения акне (хроническое заболевание, начинающееся с закупорки сальных протоков — прим.URA.RU).

«С подросткового возраста у меня акне. Мне очень помогает „Зинерит“. Вот оно закончилось, и теперь не могу без него. Попробовала цинковую мазь, но она никакого результата не дала. Я обошла уже все аптеки на районе, но ни в одной не нашла. Очень переживаю, что другое средство не принесет должного результата», — поделилась жительница уральской столицы Мария.

По словам другого собеседника агентства, препарат давно доказал свою эффективность. «Этот препарат проверен временем. Мама мне заказывала его, когда я еще училась в школе. „Зинерит“ возвращает кожу в идеальное состояние за 2-3 дня. Теперь его не найти в аптеках. Придется искать что-то похожее как по цене, так и по качеству», — посетовала Наталия, проживающая в Заречном (Свердловская область).

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что отсутствие препарата под торговой маркой «Зинерит» не означает, что лечить акне свердловчанам больше нечем. «Я рекомендую жителям Свердловской области не беспокоиться, так как „Зинерит“ — название торговой марки. На фармрынке достаточно средств, схожих по свойствам с „Зинеритом“. Пациентам я рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы подобрать варианты замены», — отметила она.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане столкнулись с неприятной эстетической проблемой из-за жары, которая держалась на Урале несколько недель. Речь идет о повышенном потоотделении. Избавиться от этой проблемы можно при помощи препаратов на основе ботулотоксина.