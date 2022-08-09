Врач раскрыла, как свердловчанам избавиться от потных подмышек

Избавиться от гипергидроза можно с помощью ботулотоксинов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Свердловской области столкнулись с неприятной эстетической проблемой из-за жары, которая держится несколько недель в регионе. Речь идет о повышенном потоотделении. Из-за этого горожане вынуждены избегать рукопожатий, публичных выступлений и романтических свиданий. Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Юлия Галлямова рассказала, как избавиться от пота.

«Косметология давно нашла выход, как можно избавиться от повышенной потливости. Косметолог может провести процедуру с использованием препаратов на основе ботулотоксина. Выделение пота уменьшается, потому что блокируются нервные окончания. При проведении процедуры в проблемную зону тонкой иглой вводится препарат, содержащий ботулотоксин. Эффект сохраняется в течение 6—9 месяцев», — отметила Галлямова.

По словам доктора медицинских наук Галлямовой, перед процедурой необходимо пройти консультацию с врачом. «Перед началом лечения я советую пациентам пройти медицинское обследование, чтобы исключить заболевания, которые могут являться противопоказаниями. В целом процедура проходит быстро и почти безболезненно», — резюмировала она.

Гипергидроз — патология, которая сопровождается повышенным потоотделением по всему телу или на отдельных его участках. Чаще встречаются локальные формы патологического состояния. При таком гипергидрозе повышенная потливость возникает преимущественно в области ладоней и стоп, в подмышечных впадинах и крупных складках кожи.

Ранее агентство писало, что в свердловских клиниках пластической хирургии заменяют ботокс и иные импортные филлеры отечественными аналогами. Речь идет о миотоксе и новокутане. Западные санкции, вследствие которых российский рынок начали покидать зарубежные производители (например, ботокс и ювидерм, уточняет Шапоренко), ввели в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.