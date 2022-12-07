Из Магнитогорска в Свердловскую область отправили более 600 кг сыра сомнительного производства

08 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

В оборот попало 609,6 кг небезопасного сыра без документов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из Магнитогорска (Челябинская область) в Свердловскую область было отправлено 600 кг сыра сомнительного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На предприятии в Магнитогорске добавили в оборот 609,6 кг сыра сомнительного производства, поступившего без ветеринарных документов. В дальнейшем продукт был отправлен на предприятие Свердловской области», — уточнили в ведомстве. Действия привели к нарушению закона РФ «О ветеринарии», правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также ТР ТС «О безопасности пищевой продукции». Предприятию направили предостережение, а специалисту выдали предупреждение через «Ветис Паспорт». Получателя из Свердловской области предупредили о небезопасной продукции. Ранее на челябинском складе нашли колбасу сомнительного происхождения. Продукция не проходила ветеринарный контроль, а нарушителям удалось без документов увеличить ее количество на складе вдвое.

Из Магнитогорска (Челябинская область) в Свердловскую область было отправлено 600 кг сыра сомнительного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На предприятии в Магнитогорске добавили в оборот 609,6 кг сыра сомнительного производства, поступившего без ветеринарных документов. В дальнейшем продукт был отправлен на предприятие Свердловской области», — уточнили в ведомстве. Действия привели к нарушению закона РФ «О ветеринарии», правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также ТР ТС «О безопасности пищевой продукции». Предприятию направили предостережение, а специалисту выдали предупреждение через «Ветис Паспорт». Получателя из Свердловской области предупредили о небезопасной продукции. Ранее на челябинском складе нашли колбасу сомнительного происхождения. Продукция не проходила ветеринарный контроль, а нарушителям удалось без документов увеличить ее количество на складе вдвое.