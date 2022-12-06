В Челябинске незаконно увеличили вес колбасы сомнительного происхождения

Нарушителю удалось увеличить вес колбасы на складе более чем вдвое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске саратовский специалист незаконно увеличивал вес непроверенной колбасы без ветеринарных документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С 1 по 3 декабря пользователь внес на склад 4,5 кг молочной продукции и 2,1 кг колбасных изделий сомнительного происхождения. Продукция не проходила ветеринарный контроль. Без электронных документов также увеличили вес колбасных изделий с 45,5 кг до 94,3 кг», — уточнили в ведомстве.

Действия специалиста признали неправомерными. На имя руководителя выдали предостережение о недопустимости таких нарушений. Специалиста в системе заблокировали.

Ранее пермяк продаж фальшивое масло в челябинские детские сады. В надзорном ведомстве отметили, что своими действиями он нарушил сразу несколько федеральных законов.