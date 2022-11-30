Глава Еврокомиссии раскрыла потери украинцев на СВО

Потери украинцев в ходе спецоперации составили более 100 тысяч человек и Еврокомиссия (ЕК) хочет, чтобы Россия заплатила за это. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Потери украинских военных с начала спецоперации составили более 100 тысяч человек. Россия должна заплатить. Мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила», — написала она в Twitter. Она уточнила, что ЕК будет работать с Международным уголовным судом (МУС). Она подчеркнула, что платить буду олигархи «замороженными средствами и активами». Председатель отметила, что ущерб Украины с начала спецоперации РФ составил 600 миллиардов евро.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите населения Донбасса и демилитаризации страны.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Потери украинцев в ходе спецоперации составили более 100 тысяч человек и Еврокомиссия (ЕК) хочет, чтобы Россия заплатила за это. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Потери украинских военных с начала спецоперации составили более 100 тысяч человек. Россия должна заплатить. Мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила», — написала она в Twitter. Она уточнила, что ЕК будет работать с Международным уголовным судом (МУС). Она подчеркнула, что платить буду олигархи «замороженными средствами и активами». Председатель отметила, что ущерб Украины с начала спецоперации РФ составил 600 миллиардов евро. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите населения Донбасса и демилитаризации страны.