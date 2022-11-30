Глава Еврокомиссии раскрыла потери украинцев на СВО

Глава Еврокомиссии: Россия должна заплатить за смерти более 100 тысяч украинцев
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Потери Украинцев составили 100 тысяч человек, пояснили в Еврокомиссии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери украинцев в ходе спецоперации составили более 100 тысяч человек и Еврокомиссия (ЕК) хочет, чтобы Россия заплатила за это. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Потери украинских военных с начала спецоперации составили более 100 тысяч человек. Россия должна заплатить. Мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила», — написала она в Twitter. Она уточнила, что ЕК будет работать с Международным уголовным судом (МУС). Она подчеркнула, что платить буду олигархи «замороженными средствами и активами». Председатель отметила, что ущерб Украины с начала спецоперации РФ составил 600 миллиардов евро.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите населения Донбасса и демилитаризации страны.

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Потери украинцев в ходе спецоперации составили более 100 тысяч человек и Еврокомиссия (ЕК) хочет, чтобы Россия заплатила за это. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Потери украинских военных с начала спецоперации составили более 100 тысяч человек. Россия должна заплатить. Мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила», — написала она в Twitter. Она уточнила, что ЕК будет работать с Международным уголовным судом (МУС). Она подчеркнула, что платить буду олигархи «замороженными средствами и активами». Председатель отметила, что ущерб Украины с начала спецоперации РФ составил 600 миллиардов евро. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите населения Донбасса и демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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