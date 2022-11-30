Мэр Тюмени стал вторым после Собянина

Мэр Тюмени Руслан Кухарук стал вторым в национальном рейтинге, уступив Сергею Собянину

30 ноября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук занял второе место в рейтинге мэров столиц российских регионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял вторую строчку Национального рейтинга мэров, уступив лидерство мэру Москвы Сергею Собянину. Информация представлена на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование он провел совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. «Национальный рейтинг мэров (октябрь—ноябрь, 2022). Первое место — Сергей Собянин, Москва. Второе место — Руслан Кухарук, Тюмень», — говорится в опубликованных результатах исследования. Аналитики изучили и дали оценку деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны. Информацию собирали посредством анкетирования представителей экспертного сообщества «различной профессиональной и социальной принадлежности». Третье место рейтинга занял мэр Казани Ильсур Метшин. Что до глав городов «тюменской матрешки», то в топ-25 попали лишь двое. Руководитель администрации Ханты-Мансийска Максим Ряшин оказался на седьмой строчке, Алексей Титовский (Салехард) — на 11.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял вторую строчку Национального рейтинга мэров, уступив лидерство мэру Москвы Сергею Собянину. Информация представлена на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование он провел совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. «Национальный рейтинг мэров (октябрь—ноябрь, 2022). Первое место — Сергей Собянин, Москва. Второе место — Руслан Кухарук, Тюмень», — говорится в опубликованных результатах исследования. Аналитики изучили и дали оценку деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны. Информацию собирали посредством анкетирования представителей экспертного сообщества «различной профессиональной и социальной принадлежности». Третье место рейтинга занял мэр Казани Ильсур Метшин. Что до глав городов «тюменской матрешки», то в топ-25 попали лишь двое. Руководитель администрации Ханты-Мансийска Максим Ряшин оказался на седьмой строчке, Алексей Титовский (Салехард) — на 11.