Курганский депздрав озвучил причины массового увольнения главврачей

30 ноября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Депздрав Курганской области прокомментировал увольнение восьми главврачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Череда увольнений главных врачей больниц Курганской области происходит по ряду причин, в том числе после оценки качества работы руководителей. Некоторые экс-главврачи захотели вернуться к врачебной работе или решились на переход в другую больницу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на запрос агентства. «Ротация кадров руководителей медучреждений происходит по ряду причин, включая оценку качества работы по ключевым направлениям, планы врачей по смене административной деятельности на лечебную деятельность, переход на работу в другие медучреждения региона. Департамент здравоохранения Курганской области на постоянной основе проводится работа по подбору кадров для медицинских организаций, в том числе главных врачей», — говорится в ответе ведомства. В депздраве подчеркнули, что в ЦРБ, откуда недавно уволились главврачи, назначены новые руководители, которые в будущем планируются к назначению руководителями укрупненных больниц и межрайонных центров. Также с 22 ноября 2022 года в Каргапольской центральной районной больнице назначен новый руководитель — Максим Лютиков. Ему 34 года, после окончания Омской медакадемии работал в Шатровской ЦРБ педиатром. В связи с реорганизацией Шатровская ЦРБ присоединяется к Каргапольской. После завершения этого процесса планируется, что Лютиков станет и. о. главного врача ГБУ «Межрайонная больница № 5». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. Это происходит на фоне проведения медицинской реформы — объединения больниц. В медицинском сообществе одной из причин считают неготовность главврачей к нагрузке (руководить двумя-тремя ЦРБ) при имеющихся в учреждениях проблемах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Череда увольнений главных врачей больниц Курганской области происходит по ряду причин, в том числе после оценки качества работы руководителей. Некоторые экс-главврачи захотели вернуться к врачебной работе или решились на переход в другую больницу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на запрос агентства. «Ротация кадров руководителей медучреждений происходит по ряду причин, включая оценку качества работы по ключевым направлениям, планы врачей по смене административной деятельности на лечебную деятельность, переход на работу в другие медучреждения региона. Департамент здравоохранения Курганской области на постоянной основе проводится работа по подбору кадров для медицинских организаций, в том числе главных врачей», — говорится в ответе ведомства. В депздраве подчеркнули, что в ЦРБ, откуда недавно уволились главврачи, назначены новые руководители, которые в будущем планируются к назначению руководителями укрупненных больниц и межрайонных центров. Также с 22 ноября 2022 года в Каргапольской центральной районной больнице назначен новый руководитель — Максим Лютиков. Ему 34 года, после окончания Омской медакадемии работал в Шатровской ЦРБ педиатром. В связи с реорганизацией Шатровская ЦРБ присоединяется к Каргапольской. После завершения этого процесса планируется, что Лютиков станет и. о. главного врача ГБУ «Межрайонная больница № 5». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. Это происходит на фоне проведения медицинской реформы — объединения больниц. В медицинском сообществе одной из причин считают неготовность главврачей к нагрузке (руководить двумя-тремя ЦРБ) при имеющихся в учреждениях проблемах.