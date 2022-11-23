Главврачи массово покидают курганские больницы из-за скандалов

Врачи не хотят нести ответственность за качество медпомощи и коммунальные ЧП

24 ноября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Из районных больниц Курганской области уходят главврачи Фото: Екатерина Сычкова Из центральных районных больниц (ЦРБ) на фоне проведения медицинской реформы в Курганской области уволились несколько главврачей. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. Один бывший главврач из Кургана недавно осужден по коррупционной статье. О возможных причинах ухода главврачей URA.RU рассказали источники, близкие к сфере здравоохранения. Удивительное увольнение протеже главы депздрава Одним из последних событий, удививших медицинское сообщество, стал уход с должности главврача Кетовской и Половинской ЦРБ Игоря Радионова в середине ноября. Он уволился несмотря на то, что проработал на посту полгода. При этом Радионов был протеже директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Военный медик прибыл на пост главврача курганской больницы из Санкт-Петербурга. «Радионов, будучи хорошо знакомым с Сигидаевым, все же решил уволиться. При этом медики отмечали, что у него не было опыта работы на руководящих должностях в медицине. Но депздрав его поставил, следуя логике, что Радионов справится, так как он окончил МВА Санкт-Петербургского международного института менеджмента. Но задержаться на посту это ему не помогло», — обсуждают врачи. Маргарита Лошенкова с ноября возглавляет сразу три больницы — в Кетовском, Притобольном и Звериноголовском округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Увольнение Радионова из Половинской больницы источники связывают с коммунальным ЧП — накануне в учреждении перестал работать резервный отопительный котел. Медики отмечают, что после инцидента весной больнице по всей вероятности придется самостоятельно искать деньги на ремонт системы отопления. А при нынешних тарифах на оплату услуг (из фонда ОМС) в округах сделать это не просто. Руководить больницей в Кетово была назначена Маргарита Лошенкова, возглавляющая Глядянскую и Звериноголовскую ЦРБ. По словам инсайдера, она же возглавит Половинскую больницу. «Все эти учреждения будут объединены в Межрайонную больницу №3, которую будет возглавлять один человек. Такие кадровые перестановки нацелены на сокращение бюджетных затрат на зарплатах главврачей и их заместителей. Это позволит чиновникам урезать расходы на социалку. При этом нагрузка на главврача будет колоссальная — и не факт, что человек ее выдержит», — утверждают врачи. По их словам, Радионов мог знать о нарастающей ответственности от присоединения к Кетово трех больниц сразу, и, возможно, поэтому ушел. Главврачи не готовы к возрастанию нагрузки В семи районных больницах Курганской области за последние полгода уволились главврачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В июле этого года из Варгашинской ЦРБ уволилась главврач Ольга Шабашова. После нее учреждение возглавил Владимир Герасимов, руководитель Курганской больницы №2, к которой после реформы присоединят еще и Белозерскую ЦРБ. В конце июня из Частоозерской больницы уволился и. о. главврача Сергей Пименов, его место заняла глава Петуховской ЦРБ Ирина Носкова. Оба учреждения присоединят к Макушинской ЦРБ. Также известно, что с начала августа главврачи уволились из Щучанской и Шадринской ЦРБ. «Из Щучья ушла Гульфия Соколова, из Шадринска — переехавший в Курганскую область из Тюмени вслед за Шумковым Владимир Семенов, на очереди — Ирина Костромина из Каргапольской ЦРБ. Их объединят в рамках реформы. В общем, не все готовы принять на себя ответственность за несколько учреждений сразу», — считают медики. Евгений Коровин вновь назначен и. о. главного врача Далматовской ЦРБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что касается Кургана, то 21 марта из Курганской областной инфекционной больницы ушел Игорь Журавский, возглавлявший учреждение около 11 лет. Его место заняла Валентина Никулина. В этот же день свой пост покинула главврач курганской БСМП Вероника Евдокимова. В ноябре суд признал ее виновной в пяти эпизодах о присвоении премий сотрудников. Ей назначили наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей. В Далматово запутались в руководителях Тем временем в Далматовской ЦРБ медики и пациенты не понимают, кто является руководителем учреждения. До 9 августа больницу возглавлял Евгений Коровин. После этого руководителем учреждения назначили главного врача Шадринской БСМП Вячеслава Лазарева. Однако продержался он недолго — до 24 октября 2022 года. Сейчас, по данным СБИС, главным врачом вновь указан Коровин. Причину таких перестановок URA.RU прокомментировали в пресс-службе правительства. «Освобождение Коровина от должности главного врача в июле 2022 года произошло в связи с окончанием срока контракта. Сейчас он работает в должности заместителя главного врача Далматовской ЦРБ. С 10 октября 2022 года исполняет обязанности главврача медорганизации», — указано в ответе. Протестный и обеспокоенный Шадринск Жители Шадринска боятся, что из-за оптимизации больниц они смогут получать оперативную медпомощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые врачи и общественники Шадринска в конце августа пытались устроить митинг против оптимизации больниц. Однако в администрации запретили проведение мероприятия. По данным корреспондента URA.RU, встретившегося с жителями Шадринска, население обеспокоено, что после объединения городских больниц сократят онкологическое и кардиологическое отделения. «После аварии на Маяке (радиационная катастрофа, произошедшая в Челябинской области в 1957 году — прим. ред.) у нас плохая наследственность по онкологии, больных в Шадринске точно не меньше, чем в Кургане», — рассказал местный житель по имени Анатолий. По словам мужчины, причина кроется в ставшей радиоактивной реке Теча, чьи воды дошли до Исети и дошли до Шадринска. В связи с закрытием отделений и отсутствия узких специалистов, шадринцам придется ездить к врачам в областной центр за 150 км. Люди переживают, что из-за дальних расстояний и проблем с транспортом, получать оперативную медицинскую помощь в экстренных ситуациях не получится. Как отмечает житель города Григорий, страдающий гипертонией, в случае внезапного приступа он рискует не доехать до Кургана. «От Шадринска до областного центра — полтора часа езды. В медицине есть такое понятие как „золотой час“, когда медицинская помощь наиболее эффективна. Получается, до больницы я могу и не доехать», — говорит Григорий. По словам общественников, у Шадринской БСМП накопились многомиллионные долги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проблемы с финансированием После того, как депутат городской думы Шадринска Александр Бухаров вышел с пикетом против больничной реформы, URA.RU пообщалось с местными общественниками. По их мнению, у Шадринской БСМП накопились многомиллионные долги, которые «схлопнутся» после объединения учреждений, однако сами проблемы останутся. В связи с этим источник URA.RU, близкий к сфере здравоохранения, полагает, что из-за установленной системы страхования, финансирование учреждений будет происходить неравномерно, а следовательно защищать бюджет на повышение зарплат или закупку лекарств будет сложнее. Новость по теме В Шадринске на Дне города полиция задержала одиночного пикетчика. Фото Также инсайдер отмечает, что решить накопившиеся проблемы можно было благодаря совместной работе медучреждений и областного департамента здравоохранения. «Однако диалог сложно выстраивается. Цель чиновников — сократить расходы, цель главврачей — сохранить коллектив и способность учреждения оказывать качественную медпомощь. Совмещать эти задачи невозможно без ущерба какой-либо стороне», — считают медики. До этого URA.RU писало, что в рамках больничной реформы в Курганской области больницы округов объединят в восемь межрайонных больниц. Ранее директор регионального депздрава Алексей Сигидаев объяснял журналистам, зачем проводится реформа. «Будут выделены „головные“ медучреждения, которые смогут принимать пациентов из соседних районов, проводить высокотехнологичные обследования и сложные операции, чтобы пациентам не пришлось ехать за специализированной медпомощью десятки километров в областное медучреждение», — сказал руководитель департамента. По его словам, ни одно из действующих медучреждений не будет закрыто, поликлиники и стационары продолжат работать. Сокращать врачей тоже не будут, узкие специалисты «головного» учреждения будут выезжать по графику в районные филиалы, если в них нет такого специалиста. По всем кадровым перестановкам URA.RU направляло запросы в областной департамент здравоохранения. На момент публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из центральных районных больниц (ЦРБ) на фоне проведения медицинской реформы в Курганской области уволились несколько главврачей. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. Один бывший главврач из Кургана недавно осужден по коррупционной статье. О возможных причинах ухода главврачей URA.RU рассказали источники, близкие к сфере здравоохранения. Удивительное увольнение протеже главы депздрава Одним из последних событий, удививших медицинское сообщество, стал уход с должности главврача Кетовской и Половинской ЦРБ Игоря Радионова в середине ноября. Он уволился несмотря на то, что проработал на посту полгода. При этом Радионов был протеже директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Военный медик прибыл на пост главврача курганской больницы из Санкт-Петербурга. «Радионов, будучи хорошо знакомым с Сигидаевым, все же решил уволиться. При этом медики отмечали, что у него не было опыта работы на руководящих должностях в медицине. Но депздрав его поставил, следуя логике, что Радионов справится, так как он окончил МВА Санкт-Петербургского международного института менеджмента. Но задержаться на посту это ему не помогло», — обсуждают врачи. Увольнение Радионова из Половинской больницы источники связывают с коммунальным ЧП — накануне в учреждении перестал работать резервный отопительный котел. Медики отмечают, что после инцидента весной больнице по всей вероятности придется самостоятельно искать деньги на ремонт системы отопления. А при нынешних тарифах на оплату услуг (из фонда ОМС) в округах сделать это не просто. Руководить больницей в Кетово была назначена Маргарита Лошенкова, возглавляющая Глядянскую и Звериноголовскую ЦРБ. По словам инсайдера, она же возглавит Половинскую больницу. «Все эти учреждения будут объединены в Межрайонную больницу №3, которую будет возглавлять один человек. Такие кадровые перестановки нацелены на сокращение бюджетных затрат на зарплатах главврачей и их заместителей. Это позволит чиновникам урезать расходы на социалку. При этом нагрузка на главврача будет колоссальная — и не факт, что человек ее выдержит», — утверждают врачи. По их словам, Радионов мог знать о нарастающей ответственности от присоединения к Кетово трех больниц сразу, и, возможно, поэтому ушел. Главврачи не готовы к возрастанию нагрузки В июле этого года из Варгашинской ЦРБ уволилась главврач Ольга Шабашова. После нее учреждение возглавил Владимир Герасимов, руководитель Курганской больницы №2, к которой после реформы присоединят еще и Белозерскую ЦРБ. В конце июня из Частоозерской больницы уволился и. о. главврача Сергей Пименов, его место заняла глава Петуховской ЦРБ Ирина Носкова. Оба учреждения присоединят к Макушинской ЦРБ. Также известно, что с начала августа главврачи уволились из Щучанской и Шадринской ЦРБ. Что касается Кургана, то 21 марта из Курганской областной инфекционной больницы ушел Игорь Журавский, возглавлявший учреждение около 11 лет. Его место заняла Валентина Никулина. В этот же день свой пост покинула главврач курганской БСМП Вероника Евдокимова. В ноябре суд признал ее виновной в пяти эпизодах о присвоении премий сотрудников. Ей назначили наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей. В Далматово запутались в руководителях Тем временем в Далматовской ЦРБ медики и пациенты не понимают, кто является руководителем учреждения. До 9 августа больницу возглавлял Евгений Коровин. После этого руководителем учреждения назначили главного врача Шадринской БСМП Вячеслава Лазарева. Однако продержался он недолго — до 24 октября 2022 года. Сейчас, по данным СБИС, главным врачом вновь указан Коровин. Причину таких перестановок URA.RU прокомментировали в пресс-службе правительства. «Освобождение Коровина от должности главного врача в июле 2022 года произошло в связи с окончанием срока контракта. Сейчас он работает в должности заместителя главного врача Далматовской ЦРБ. С 10 октября 2022 года исполняет обязанности главврача медорганизации», — указано в ответе. Протестный и обеспокоенный Шадринск Некоторые врачи и общественники Шадринска в конце августа пытались устроить митинг против оптимизации больниц. Однако в администрации запретили проведение мероприятия. По данным корреспондента URA.RU, встретившегося с жителями Шадринска, население обеспокоено, что после объединения городских больниц сократят онкологическое и кардиологическое отделения. «После аварии на Маяке (радиационная катастрофа, произошедшая в Челябинской области в 1957 году — прим. ред.) у нас плохая наследственность по онкологии, больных в Шадринске точно не меньше, чем в Кургане», — рассказал местный житель по имени Анатолий. По словам мужчины, причина кроется в ставшей радиоактивной реке Теча, чьи воды дошли до Исети и дошли до Шадринска. В связи с закрытием отделений и отсутствия узких специалистов, шадринцам придется ездить к врачам в областной центр за 150 км. Люди переживают, что из-за дальних расстояний и проблем с транспортом, получать оперативную медицинскую помощь в экстренных ситуациях не получится. Как отмечает житель города Григорий, страдающий гипертонией, в случае внезапного приступа он рискует не доехать до Кургана. Проблемы с финансированием После того, как депутат городской думы Шадринска Александр Бухаров вышел с пикетом против больничной реформы, URA.RU пообщалось с местными общественниками. По их мнению, у Шадринской БСМП накопились многомиллионные долги, которые «схлопнутся» после объединения учреждений, однако сами проблемы останутся. В связи с этим источник URA.RU, близкий к сфере здравоохранения, полагает, что из-за установленной системы страхования, финансирование учреждений будет происходить неравномерно, а следовательно защищать бюджет на повышение зарплат или закупку лекарств будет сложнее. Также инсайдер отмечает, что решить накопившиеся проблемы можно было благодаря совместной работе медучреждений и областного департамента здравоохранения. «Однако диалог сложно выстраивается. Цель чиновников — сократить расходы, цель главврачей — сохранить коллектив и способность учреждения оказывать качественную медпомощь. Совмещать эти задачи невозможно без ущерба какой-либо стороне», — считают медики. До этого URA.RU писало, что в рамках больничной реформы в Курганской области больницы округов объединят в восемь межрайонных больниц. Ранее директор регионального депздрава Алексей Сигидаев объяснял журналистам, зачем проводится реформа. «Будут выделены „головные“ медучреждения, которые смогут принимать пациентов из соседних районов, проводить высокотехнологичные обследования и сложные операции, чтобы пациентам не пришлось ехать за специализированной медпомощью десятки километров в областное медучреждение», — сказал руководитель департамента. По его словам, ни одно из действующих медучреждений не будет закрыто, поликлиники и стационары продолжат работать. Сокращать врачей тоже не будут, узкие специалисты «головного» учреждения будут выезжать по графику в районные филиалы, если в них нет такого специалиста. По всем кадровым перестановкам URA.RU направляло запросы в областной департамент здравоохранения. На момент публикации ответы не поступили.