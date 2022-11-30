В Перми ищут геймеров на зарплату в 50 тысяч рублей

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, хакеры, компьютерные пираты
Обязанности — играть в определенные игры Фото:

В Перми ищут любителей играть в компьютерные игры на постоянную работу. Максимальный доход в месяц обещают 50-60 тысяч рублей. Вакансия появилась на сервисе Avito.ru.

«Наша компания в поиске новых, активных сотрудников, которые любят проводить много времени в различных компьютерных играх. Чем предстоит заниматься? Играть в World Of Wаrсrаft Dragonflight, Lich King и в новую игру New World», — указано в вакансии.

Для того, чтобы устроиться геймером, необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, стабильный быстрый интернет и усидчивость. Oпыт в играх — не обязателен, указывает работодатель. Геймерам будет предоставлено полноценное обучение и поддержка от наставников.

Подразумевается, что работать нужно удаленно, от 4-5 часов в день. При графике 40 часов в неделю зарплата будет 25-30 тысяч рублей. Однако указывается, что самым активным будут выплачиваться премии и бонусы, и зарплата может составлять 50-65 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что рабочих пермского завода АО «ОДК-Авиадвигатель» приглашали поиграть в компьютерную игру Counter-Strike. Одной из целей проведения игры было заявлено формирование корпоративного духа.

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В Перми ищут любителей играть в компьютерные игры на постоянную работу. Максимальный доход в месяц обещают 50-60 тысяч рублей. Вакансия появилась на сервисе Avito.ru. «Наша компания в поиске новых, активных сотрудников, которые любят проводить много времени в различных компьютерных играх. Чем предстоит заниматься? Играть в World Of Wаrсrаft Dragonflight, Lich King и в новую игру New World», — указано в вакансии. Для того, чтобы устроиться геймером, необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, стабильный быстрый интернет и усидчивость. Oпыт в играх — не обязателен, указывает работодатель. Геймерам будет предоставлено полноценное обучение и поддержка от наставников. Подразумевается, что работать нужно удаленно, от 4-5 часов в день. При графике 40 часов в неделю зарплата будет 25-30 тысяч рублей. Однако указывается, что самым активным будут выплачиваться премии и бонусы, и зарплата может составлять 50-65 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что рабочих пермского завода АО «ОДК-Авиадвигатель» приглашали поиграть в компьютерную игру Counter-Strike. Одной из целей проведения игры было заявлено формирование корпоративного духа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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