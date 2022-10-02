В Перми рабочих оборонного завода зовут играть в Counter-Strike

03 октября 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Виртуальное сражение в Counter-Strike приурочено к Дню отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рабочих пермского завода АО «ОДК-Авиадвигатель», входящего в состав госкорпорации «Ростех», пригласили поиграть в компьютерную игру Counter-Strike. Соответствующее объявление предприятие опубликовало в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «14 октября в преддверии Дня отца в России Совет молодежи АО „ОДК-Авиадвигатель“ приглашает мужскую половину коллектива посетить арену виртуальной реальности „Cyberaction“ и сыграть в легендарную игру Counter-Strike. Формат проведения — командное VR-сражение при одновременном участии до 10 человек», — говорится в сообщении. Counter-Strike — многопользовательская игра в жанре командного «шутера от первого лица». Игрок воспринимает мир глазами своего персонажа, а основной упор делается на боевые действия с применением оружия. До участия в игре будут допущены мужчины, которые работают на заводе. В первую очередь на мероприятие смогут попасть сотрудники возрастом до 35 лет, во вторую — при условии наличия свободных мест — остальные работники. Одной из целей проведения игры заявлено формирование корпоративного духа рабочих АО «ОДК-Авиадвигатель». Ранее URA.RU рассказывало, что на АО «ОДК-Авиадвигатель» объявили конкурс на лучшее офисное рабочее место. Победителей наградят дипломами и выпишут премии.

Рабочих пермского завода АО «ОДК-Авиадвигатель», входящего в состав госкорпорации «Ростех», пригласили поиграть в компьютерную игру Counter-Strike. Соответствующее объявление предприятие опубликовало в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «14 октября в преддверии Дня отца в России Совет молодежи АО „ОДК-Авиадвигатель“ приглашает мужскую половину коллектива посетить арену виртуальной реальности „Cyberaction“ и сыграть в легендарную игру Counter-Strike. Формат проведения — командное VR-сражение при одновременном участии до 10 человек», — говорится в сообщении. Counter-Strike — многопользовательская игра в жанре командного «шутера от первого лица». Игрок воспринимает мир глазами своего персонажа, а основной упор делается на боевые действия с применением оружия. До участия в игре будут допущены мужчины, которые работают на заводе. В первую очередь на мероприятие смогут попасть сотрудники возрастом до 35 лет, во вторую — при условии наличия свободных мест — остальные работники. Одной из целей проведения игры заявлено формирование корпоративного духа рабочих АО «ОДК-Авиадвигатель». Ранее URA.RU рассказывало, что на АО «ОДК-Авиадвигатель» объявили конкурс на лучшее офисное рабочее место. Победителей наградят дипломами и выпишут премии.