Уже традиционно самыми морозными в Челябинске обещают стать выходные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До -33 градусов опустится температура в Челябинской области к 3 декабря. Об этом предупредили южноуральцев синоптики регионального гидрометеоцентра.

«По ночам 1 и 2 декабря столбик термометра в Челябинской области будет опускаться до -28-30 градусов. Самой морозной обещает стать ночь субботы, 3 декабря, когда в низинах похолодает до -33 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

При этом 1 и 2 декабря дни будут ощутимо более теплыми — от 12 до 19 градусов мороза. В субботу холодно будет и днем — до -22 градусов на юге региона. Скорость ветра будет достигать 7 метров в секунду, что не добавит комфорта южноуральцам, вынужденным выйти из дома.

В столице области, Челябинске, температура будет не столь экстремальной. Ночью она не опустится ниже 25-28 градусов. Днем будет колебаться в пределах 15-17 градусов мороза.

Аномальные для конца ноября и начала декабря морозы прогнозируются в Челябинской области с 30 ноября по 4 декабря. Среднесуточные температуры будут держаться ниже климатической нормы на 7 градусов и более.